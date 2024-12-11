以色列空襲摧毀敘利亞艦隊　稱「以防落入恐怖分子手中」

12月11日，以色列國防軍（IDF）在社交平台X（舊稱Twitter）上發影片，表示9日襲擊了敘利亞大部分武器庫存，包括拉塔基亞（Latakiya）和貝達（Al-Bayda）港口的多艘軍艦，目的是「防止其落入恐怖分子手中」。



以色列國防軍（IDF）影片顯示，12月9日晚導彈襲擊了敘利亞貝達（Al-Bayda）和拉塔基亞（Latakiya）港口的敘利亞海軍船隻。（X/ @IDF）

以色列國防軍 (IDF) 在聲明中表示，在周一晚上襲擊了貝達和拉塔基亞的港口，當時有 15 艘船停靠在該處。IDF並表示，以色列軍機在敘利亞領空進行了350次空襲，導彈襲擊了185艘海軍艦艇數十個武器生產基地、130個軍事設施和大量武器庫存；目的是「防止其落入恐怖分子手中」。

此前法新社報道，9日晚上有約10艘敘海軍艦艇在這些港口停靠；英國廣播公司（BBC）也證實了拉塔基亞港發生爆炸的影片，可見船舶和港口嚴重損毀。

以色列國防部長卡茨在聲明中表示，IDF的目標是「摧毀威脅以色列國的戰略能力」，並指摧毀敘利亞艦隊的行動取得了「巨大成功」。