敘利亞過渡政府：暫停憲法及議會運作3個月　設司法和人權委員會

敘利亞（Syria）過渡政府宣布，敘利亞將暫停實施憲法和議會運作三個月。



法新社報道，敘利亞過渡政府發言人阿爾諾特（Oabida Arnaout）星期四（12月12日）說，在為期三個月的過渡期間，敘利亞的憲法和議會將暫停運作，並成立一個司法和人權委員會，審查憲法，然後提出修正案。他表明，敘利亞將建立法治，「所有對敘利亞人民犯下罪行的人，都將依法接受審判」。

圖為敘利亞前總統巴沙爾 (REUTERS)

敘利亞現行憲法可追溯到2012年，並未將回教定為國教。反對派武裝在回教激進組織沙姆解放組織（HTS）的領導下，通過十餘天的閃電行動推翻統治敘利亞24年的巴沙爾（Bashar al-Assad）政權，敘利亞舉國歡慶。巴沙爾據報攜家人逃往俄羅斯，敘利亞過渡政府看守總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）接管權力，將領導過渡政府至明年3月1日。

敘利亞的回教徒以遜尼派為主，前總統巴沙爾的家族屬於阿拉維派，是少數群體。阿爾諾特被問及宗教和個人自由的問題時說，「我們尊重敘利亞的宗教和文化多元」，這些都將保持不變。

2024年12月11日，在敘利亞首都大馬士革的高速公路邊上可以看到前總統巴沙爾·阿薩德被毀的海報。（Getty Images）

當前的政治真空給敘利亞人民的未來帶來不確定性。正在約旦進行訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期四呼籲敘利亞進行包容的過渡，並建立一個「不會成為恐怖主義基地或對鄰國構成威脅」的敘利亞。

布林肯在約旦的行程是他本輪中東外交之旅的第一站。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，布林肯將藉此表明美國支持「由敘利亞人主導的、包容的過渡進程，從而建立一個負責任和有代表性的政府」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

