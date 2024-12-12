敘利亞巴沙爾「御廚房」山珍海味曝光　人民捱餓第一夫人還挑食

敘利亞正處於政權交接的空窗期，到處出現混亂，民眾和反抗軍被目擊洗劫總統官邸，在廚房發現山珍海味之外，還有一份菜單備註「第一夫人不吃菠菜」，對比官邸外發生銀行搶案，還有民眾排隊領食物，十分諷刺。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，一段路透公布的影片顯示，敘利亞反抗軍和民眾衝進流亡總統巴沙爾阿薩德（Bashar al-Assad）官邸大肆搜刮。入口處可見一些小孩跑來跑去，還有許多人大搖大擺搬走家具，裏面還有一名持有步槍的男子。

廚房一本筆記本中紀錄了第一夫人的挑食習慣，在部分人民三餐不繼的背景下尤其諷刺。（X@QUSAY_NOOR_）

點圖放大看看反抗軍和民眾在巴沙爾「御廚房」的發現：

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另一段影片，根據CNN定位判斷，影片拍攝於大馬士革馬利基區（Al Maliki）總統官邸，裏面的設備一應俱全，包括一個工業冷凍庫和一個薄餅烤爐。

廚房依然存放有水果、蔬菜和魚。一本筆記本中紀錄了「夫人」和「主人」的菜單，其中備註有他們的飲食偏好以及食譜。

拍攝者發現其中寫到：

夫人討厭波菜，我們不會再煮了，明天煮鮭魚或鰤魚。

對比敘利亞民眾生活，總統官邸廚房滿滿新鮮食材，還有冷凍海鮮，宛如平行時空，不知民間疾苦。

敘利亞第一夫人阿斯瑪（Asma al-Assad）與丈夫巴沙爾（GettyImages）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】