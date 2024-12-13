中美續簽兩國政府科學技術合作協定

根據《人民日報》，中美兩國政府代表12月13日在北京換文簽署《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》自2024年8月27日起延期5年。



這項協議是在中美早於1979年建交時簽署，每5年續簽一次，協定2023年8月27日到期，以3度延長半年的方式維繫至今。

自美國發起對華科技遏制打壓以來，兩國科技領域呈現的緊張態勢，更加突顯《中美科技合作協定》作為開放的、基礎科學研究合作框架的重要性。它的存在不僅惠及中美兩國，更​​是全球科技進步的催化劑。

作為1979年中美建交後簽署的首批政府間協定之一，《中美科技合作協定》一直被視為兩國科技合作的重要象徵。該協定每5年續簽一次，在此之前，40餘年從未間斷。

《中美科技合作協定》內容包括物理和化學基礎研究、地球大氣研究和農業科學的合作等。

40多年來，中美兩國在《中美科技合作協定》框架下相繼簽訂30多個議定書/協議，涉及20多個子領域，覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護、核安全、農業科學、物理和化學在內的基礎研究等領域，為兩國建立互信、擴大合作奠定了堅實基礎。在中美科技與經濟存在巨大落差的年代，這些合作項目也為中國科技進步與經濟發展發揮了不可估量的作用。