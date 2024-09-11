中美惡鬥　華裔女科學家隕滅

時代的一粒灰，落到每個人身上都是一座大山。在美國全面打壓中國給全球帶來更多不確定的時代，美國發起的「中國行動計劃」這粒「灰」，落到傑出女科學家吳瑛的頭上，並給她帶來滅頂之災。

吳瑛於7月10日在家中服用過量藥物自殺身亡，7月17日安葬，在7月28日追思會上，14位華人生物學家發言緬懷，但直到一個多月後，她自殺的真相才被媒體曝光：她是已終止的「中國行動計劃」的犧牲品。

為什麼會出現這樣的悲劇？罪魁禍首當然非「中國行動計劃」莫屬。這個由特朗普政府於2018年開啟的中美科研領域的脱鈎行動，從一開始就盯上華裔科學家。據報道，這項行動至少對250多名科學家展開調查，其中大部分都是華人。這些調查的法律結果只有兩起起訴和三起定罪，但112名科學家因此失去工作，造成巨大的負面影響。

雖然計劃後來因遭受美國學術界的強烈反對和巨大壓力宣佈終止，但為吳瑛提供科研資金的美國國立衛生院（NIH）卻沒有停止調查她，此後更不准她繼續申請科研基金。她所供職的西北大學也關閉她的實驗室。這些被稱為「特殊關照」的調查，最終壓垮視科研如命的她。

何其不幸？作為知名的核糖核酸（RNA）生物學家，被稱為站在塔尖的華人女科學家的代表，卻遭受這樣的無妄之災。如果不是長期被調查，嚴重影響她的科研；如果不是為她提供科研的機構以及供職單位釜底抽薪；如果不是被逼到萬念俱灰，何至於讓她放棄生命選擇自殺呢？

據新聞報道，1963年出生於合肥的吳瑛曾是那時代的天之驕子。她17歲便考入上海醫科大學，後在斯坦福大學和哈佛大學深造，並拿到美國多所大學教職。從2005年起，她任教於西北大學範伯格醫學院。除了亮麗的履歷，吳瑛在學術領域的成就同樣讓人欽佩，對很多神經疾病成因的發現有着突出貢獻。與她接觸過的很多同行、學生都認為她善良、樂觀、敬業，充滿活力。她的前夫饒毅在悼文中表示，她是一個純粹的科學家，一直出類拔萃卻始終保持低調，宛如水晶般清澈透明卻也易碎。

吳瑛生前為位於美國芝加哥的西北大學范伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的教授。

在平常人眼中，如此傑出的科學家，應該擁有更多選擇機會，也有比普通人更堅強的心理承受力，不至於用結束生命的方式來應對變故。但我們體會不到吳瑛這個善良的人，在遇到打壓時的手足無措與無能為力，也想象不到她被調查時的焦慮與恐懼，更沒有人關心像她一樣的科學家的心理問題和精神危機。

科學家是人類的共同財富，他們是偉大也是獨孤的。他們致力於改變世界，也沉浸在自己的世界裏。筆者曾接觸過一些科學家，在與他們相處的過程中，深切感受到他們在面對問題時同樣需要傾訴，在遭遇挫折時需要安慰，在面對不公時需要支持。

吳瑛的去世引起NIH的反省。今年8月，NIH承認美國政府此前的行動，對亞裔美國人和亞裔研究者「造成了意想不到的後果」。NIH目前正與大學和學術組織合作，採取措施修復與亞洲研究人員的關係，但未就其獨立調查吳瑛的行為道歉。

希望美國這項針對華裔人士的「中國行動計劃」不再死灰復燃，也希望越來越多人關注科學家的心理健康，不要給無辜的、單純的他們帶來不確定的風險和造成難以承受的人生代價。

作者：李振，蘇州媒體工作者

