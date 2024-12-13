尹錫悅被爆上班愛遲到派空車出勤　警察抱怨：「假上班」太頻繁

圍繞韓國總統尹錫悅的調查仍在持續，國會14日將再就彈劾案進行表決，惟調查期間尹錫悅又被曝經常上班遲到，為了掩蓋還會派出空車假裝去上班，晚些再自己駕車上班，令警察和在早高峰期間驅車上班的民眾十分困擾。



《韓民族日報》此前曾揭露，在今年11月6日至12月6日間，除了週末和海外出訪，尹錫悅一共遲到8次，還有5次明明沒有準時上班，卻派出空車「假裝去上班」。

報道指，韓國警察廳代理廳長李浩英（音譯）13日在國會緊急會議上被問及警方是否知情，他表示警察不知道通勤是真是假。警方只能看到從官邸出發的車隊，總統抵達後也無法看到辦公室內部的情況。

2024年12月11日，韓國首爾，兩名途人站在欄桿旁，背景中的總統府遭到國家調查辦公室警察的突擊搜查。（Reuters）

報道引述共同民主黨議員尹建永稱，官方的出勤時間為每天上午9時，尹錫悅派出假車隊，實際上卻是有時11時上班，有時則是下午1時上班。

由於總統上班途中，警方會分定點控制交通燈，這容易造成交通堵塞。有警員抱怨他們因此要做兩次同樣的工作、稱尹錫悅假裝上班過於頻繁等。

一位前檢察官表示：「如果總統車隊是為了保護總統，那沒有問題。然而，如果交通受阻是因為沒有總統的虛假車隊，則應受到刑事處罰，尹錫悅也可能因一般交通阻塞而受到處罰。」