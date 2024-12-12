韓國示威者撐彈劾　撕巨型執政黨議員頭像布條　改歌詞抗議尹錫悅

韓國戒嚴風波後，四面楚歌的總統尹錫悅拒絕下台，首爾連日來都出現集會，民眾示威要求尹錫悅辭職。在12月12日晚上的集會，民眾於執政國民力量黨總部前舉起印有數十位執政黨議員頭像照片的巨大布條，即場撕毀以示不滿。在多天集會上，民眾也播放或大合唱眾多K-pop歌曲，甚至改編歌詞，以抗議尹錫悅。



韓國民眾2024年12月12日在執政黨總部前集會，舉起印有執政黨議員圖像的巨大布條，然後即場撕掉，以示抗議（Reuters）

在12月3日的戒嚴風波後，在野黨於國會發起彈劾尹錫悅，但最終在執政黨不支持下，彈劾議案未能通過，引發民眾更加不滿。

韓國民眾2024年12月12日在執政黨總部前集會，舉起印有執政黨議員圖像的巨大布條，然後即場撕掉，以示抗議（Reuters）

韓國民眾連日集會要求尹錫悅下台，圖為民眾2024年12月12日在執政黨總部前集會（Reuters）

在連日的示威集會上，K-pop歌曲也成為不可或缺的存在，BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars的大熱歌曲《APT.》、aespa的歌曲《Whiplash》、少女時代的經典曲《再次重逢的世界》等都紛紛在集會上播放，或由示威者大合唱，令抗爭集會猶如音樂會，YouTube上也流傳「示威歌單」。

一些示威者會在歌曲《Whiplash》播放時一起跳動，隨節拍高喊「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅！」、「辭職、辭職、尹錫悅辭職！」又或在歌曲《APT.》播放時高叫「投票」、「投票」等。

大批民眾在合唱時更是拿起本來用於應援偶像的螢光棒或手燈。

臨近聖誕，示威者更會把聖誕歌曲改詞，例如是歌手Baek Ja的聖誕頌，歌詞改為「尹錫悅辭職後，聖誕節是快樂的」、「當金建希（總統夫人）受罰時，聖誕節是快樂的」等字句。

韓國戒嚴風波：2024年12月11日的集會上，螢光棒成為不少示威者的必備之物，圖為一名攤販在集會現場附近售賣（REUTERS）

韓國樂評人Lim Hee-yoon表示，韓國流行歌曲節奏快、令人上癮的旋律和振奮人心的曲調有助於帶動抗議活動的氣氛。

他指「過去，抗議歌曲著重歌詞和其中的訊息。但就算韓國流行音樂的歌詞與抗議原因無關，音樂也是團結參與者和帶動氣氛的有力工具。」