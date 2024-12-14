韓國會今下午3時　第二次就尹錫悅彈劾案進行表決

韓聯社12月14日報道，韓國會同日下午將召開全體會議，第二次對總統尹錫悅的彈劾案進行表決。



韓國總統尹錫悅深陷戒嚴令風波，韓國會7日首次對尹錫悅彈劾案進行表決，但因執政黨國民力量議員的「避席」，導致彈劾案無法獲得通過。

12月7日，韓國國會進行總統彈劾投票，議事廳可見一片由國民力量議員留下來的空席。（Reuters）

因此，第二次彈劾案的表決成為各方關注焦點。這次彈劾案是由反對派，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨等六大在野黨，所屬190名議員及1名無黨派議員共191人參與發起，並於13日下午呈報至國會全會。

第二次彈劾案的彈劾理由指出，尹錫悅3日宣布緊急頒布戒嚴令，違反主權在民主義、三權分立原則等憲法和法律規定；總統指揮戒嚴軍和警察企圖拘捕國會議員；戒嚴軍試圖佔領中央選舉管理委員會（選管委），沒收選管委工作人員的手機，並企圖封鎖媒體人士金於俊成立的民調機構等。

圖為2024年12月3日，韓國首爾，總統尹錫悅宣布戒嚴令後，戒嚴部隊一度在國會主樓內進進，大樓內有人用滅火器噴射部隊人員。（Reuters）

韓國會共有300個議席，要通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起，且三分之二以上在籍議員（200人）投贊成票。由於反對派議席只有192席，彈劾案只有在至少8名執政黨「倒戈」，投下贊成票的情況下才能獲得通過。

據報道，14日的表決獲通過的可能性較大。執政國民力量黨在首次彈劾案表決中決定反對彈劾，並集體缺席表決導致彈劾案流產，但這星期黨內氣氛有所變化。

2024年12月13日，韓國首爾，總統尹錫悅深陷戒嚴令風波，大量示威者參加集會呼籲彈劾尹錫悅。圖為尹錫悅的人像被放在籠子裡。（Reuters）

到目前為止，包括在第一次表決中投出贊成票的安哲秀、金睿智在內，共有7名執政黨議員公開表明將投贊成票的立場。報道指，還有可能存在部份未公開表明贊成彈劾的執政黨議員，黨內贊成票或可能已超過8票。

若彈劾案獲得國會通過，尹錫悅將立即被停職，總統職務將由國務總理韓悳洙代理，憲法法院將對彈劾案進行審理。根據相關規定，彈劾案審理期間不得超過180天。