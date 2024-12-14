韓國會通過彈劾尹錫悅議案　總理韓悳洙暫代職務｜最新

韓國國會12月13日第二度表決彈劾總統尹錫悅的議案，執政國民力量黨決定不會杯葛投票。當地傳媒一度指國民力量黨將投反對票，惟最終都獲足夠票數通過，尹錫悅即時暫停職務。本文將持續更新韓國局勢的消息。



12月14日

【17:12】尹錫悅稱，將為國家奉獻至最後一刻。

【16:33】韓悳洙表示，他會盡一切努力穩定國家。

【16:14】韓國財長會於15日舉行會議。

韓國國會12月14日通過彈劾總統尹錫悅後，在首爾舉行集會的民眾隨即歡呼慶祝。（Reuters）

【16:05】國會議長禹元植呼籲政府與國會合作，穩定經濟及外交事務；亦有需要盡快委任憲法法院法官處理罷免事務。假如在9名法官組成的審議團中，有6人支持維持彈劾案，屆時尹錫悅才遭正式罷免，並在頒下判決後60天內選出新總統。

【16:01】彈劾尹錫悅議案獲204票支持、85票反對，獲足夠票數通過，總理韓悳洙將暫代職務。

【15:53】國會300名議員全部都有投票。

【15:46】投票結束，當地傳媒預計在香港時間下午4時半左右有結果。

【15:29】國會開始投票。

【15:25】朴贊大表示，尹錫悅是韓國最大威脅，又指對方已無法再履行總統職責，因此即時暫停職務是為國家和民眾着想。他又稱，假如議案再遭否決，所做成的損害將無法彌補。

【15:23】最大在野黨共同民主黨國會內代表朴贊大發言，形容尹錫悅的戒嚴決定令人回想起導致1980年光州事件的戒嚴令。

【15:18】當地傳媒指，尹錫悅或在官邸內收看表決情況，假如彈劾議案通過，他將即時停職，並由總理韓悳洙暫代職務。

【15:07】議長呼籲所有議員投票。

【15:06】執政黨成員現身議事廳。

【14:58】國民力量黨決定不會杯葛彈劾投票。

【14:55】路透社引述韓國傳媒指，國民力量黨成員同意在彈劾投票中投反對票。

韓國國會12月14日再表決彈劾總統尹錫悅在即，首爾國會外有大批民眾集會，要求通過彈劾議案。（Reuters）

【14:41】國會表決彈劾案前夕，韓國全國各地都有民眾發起示威，要求通過彈劾案。

【13:44】首都防衛司令部司令官李鎮雨被捕後，特別檢察組就他在流產戒嚴上的角色問話。

【13:11】韓聯社報道，執政國民力量黨同日舉行內部會議，預計會在彈劾表決中投票。

【12:16】韓國國會再表決彈劾尹錫悅議案前夕，大約50多名旅居美國的韓國人在白宮前集會，呼籲國會通過彈劾議案。

12月13日

【22:35】韓聯社稱，韓國警察廳長趙志浩和首爾地方警察廳長金峰植被正式拘捕。首爾中央地方法院稱，2人有毀滅證據的可能性，因此決定簽發拘留令。

【21:20】韓國特別檢察組逮捕首都防衛司令部司令官李鎮雨。

【15:39】對於韓國外交部的說法，中國外交部發言人毛寧稱，推動中韓關係健康穩定發展，符合雙方的共同利益，希望韓方為此作出積極努力。

【1522】韓國國會對總統尹錫悅的第二次彈劾動議案將提前至14日下午4時（香港時間下午3時）進行表決。

【1520】韓國外交部就尹錫悅涉華言論稱，不管國內局勢如何變化，韓方都願意與中方進行必要的溝通，持續推動韓中關係發展。

尹錫悅12日發表講話否認宣布緊急戒嚴是內亂，批評反對派濫用彈劾，其中談到中國公民威脅韓國安全的案例，還聲稱中國生產的太陽能等設備將會破壞韓國的森林。中國外交部發言人毛寧同日表示，「中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿」。

【14:48】韓聯社指，警方正考慮對尹錫悅發出逮捕令以及搜查總統官邸。

【14:26】韓國《文化日報》13日報道，一名要求匿名的國民力量黨議員13日在電話中表示，如果黨不妨礙他參與投票，他將投下贊成票，這讓表示自己支持彈劾的議員人數增至8人。

12月12日

【20:11】執政國民力量黨立場備受關注之際，「親尹派」（親尹錫悅派）議員權性東當選國民力量新黨鞭，他表示黨的意見仍然是反對彈劾，將召開議員大會討論是否調整黨立場。

【17:15】韓聯社報道，最新提交國會的彈劾尹錫悅議案由6大在野黨發起，包括共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨，共同民主黨計劃在議案13日呈報至國會全會後，14日表決。

12月12日，支持彈劾尹錫悅的示威者在首爾街頭推着一個示威道具，其中尹錫悅人像被困於鐵籠中。（Reuters）

在野黨再提交彈劾尹錫悅議案

【16:40】韓國在野黨派再向國會提交彈劾尹錫悅議案。據韓聯社報道，執政國民力量黨內增至有7名議員表態支持議案。

在野黨派之前在12月11日宣布，準備在14日下午5時（香港時間下午4時）舉行全體會議，再次投票表決針對總統尹錫悅的彈劾議案。

韓國國會共有300個議席，彈劾門檻為200票。由於在野黨派擁192議席，彈劾案在執政黨國民力量8票「倒戈」的情況下便有機會通過。

韓國民眾2024年12月12日再在首爾舉行集會，要求總統尹錫悅下台（Reuters）

【15:51】民調機構Realmeter發布調查結果，顯示韓國逾70%民眾希望總統尹錫悅立即下台或被彈劾。

韓國警再赴尹錫悅辦公室

【15:30】據韓國廣播公司（KBS）之前報道，警方人員為展開扣押搜查行動趕到總統辦公室，但根據《刑事訴訟法》，在沒有當事人同意情況下，不能扣押或搜查軍事機密場所，因此警方人員無法進入總統辦公室內部，要與總統辦公室方面交涉。

【15:28】韓國警方12月12日再赴尹錫悅辦公室，擬展開搜查，在前一天的12月11日，韓國警方特別調查團前往總統辦公室擬調查，但未獲總統辦公室警衛處放行，最終在雙方對峙近8小時後，調查人員宣告未能進入辦公室。

2024年12月6日，韓國首爾國會大樓前，一名戴上總統尹錫悅面具的示威者手持標語和手銬，要求彈劾頒布戒嚴令的尹錫悅。（Reuters）

在戒嚴風波後，總統尹錫悅四面楚歌，他12日發表講話，強調發布戒嚴的正當性，主張戒嚴屬於統治行為，他拒絕自行辭職，同時表明將積極應對彈劾和調查。

尹錫悅表示不管是彈劾還是調查，他都會坦盪應對。韓聯社指，分析認為尹錫悅這番話意在拒絕執政黨提出的「有秩序卸任」方案，即選擇特定時間點自行辭職。