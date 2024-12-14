買機票必睇！外媒：這座位「伏味濃」　囊括靠窗座位所有缺點

新冠疫情趨緩後，到外地旅遊人數大幅增加。許多人搭機選位時，會特別選擇靠窗座位，希望能一覽空中美景。而外媒指出，現在有越來越多人在選位時，會避免挑選「11A」的位置，以免上機後感到失望透頂。



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《每日星報》報道，許多航空公司使用波音737客機載客，其中靠窗的A排與F排座位廣受旅客青睞。但有一個位置卻讓許多人避之唯恐不及，那就是「11A」。報道指出，如果旅客期待欣賞窗外風景，搭乘波音737最好避開這個「11A」，因為這是一個「無窗座位」。

「11A」的座位旁只有一面白牆，不只沒有景觀欣賞，還擁有靠窗座位的所有缺點，包括只有一個扶手、沒有能伸展腿部的走道。另一方面，儘管12A和12F的視野也受限，但「11F」座位依然擁有一扇窗戶。

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為甚麼飛機上會出現無窗座位？旅遊網站「The Points Guy UK」的負責人指出，通常是因為製造商需要利用該空間安置某些航空電子設備或空調管道等重要組件。他還表示，緊急出口的靠窗座位通常也不會有窗戶，因為設計規定窗戶要放在緊急出口門上，導致視野受阻。

報導建議，如果旅客在選位時想避開「無窗座位」，可以透過網站AeroLOPA預先確認。這個網站提供幾乎所有航空公司飛機的平面圖。

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