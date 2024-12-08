日本旅遊注意｜日媒盤點外國遊客最乞人憎行為　亂拋垃圾只排第三

新冠疫情後，受到日圓走貶影響，大批外籍遊客湧入日本，引發「過度旅遊」（Overtourism，觀光客大幅增加造成負面影響的狀況）現象，讓當地居民不堪其擾。



因文化差異等引發的各種問題也逐漸浮上檯面，日媒近日針對40至50多歲的100名日本民眾進行調查，盤點他們希望外籍遊客避免做出的行為。

日圓貶值大批旅客湧入 日媒盤點最討厭遊客行為 當地居民不堪其擾（01製圖）

+ 13

第3名（17.0％）隨手亂丟垃圾

為了防止犯罪和恐怖攻擊，日本部分地區沒有設置垃圾桶。儘管日本民眾會乖乖把垃圾帶回家，但部分國家沒有這種文化。外籍遊客增加後，亂丟垃圾的狀況也隨之增加，觀光景點附近垃圾遍地，不僅損害美觀，也讓當地居民不堪其擾。不少受訪者表示，

「希望能多多設置垃圾桶，並頻繁進行清理」

「店家應該協助遊客回收垃圾，或提醒遊客把垃圾帶回家」



第2名（19.0％）在車道拍照等違反交通規則行為

外籍遊客增加後，許多人會在車道留影，妨礙車輛行進，或在租車駕駛時做出危險駕駛行為。許多外籍遊客為了拍攝富士山與便利商店同框的照片，疫情後湧入日本山梨縣富士河口湖町，卻在拍照時恣意穿越車道，導致當地政府5月設置黑色布幕，擋住富士山。受訪者指出，

「應該要安排保全人員引導遊客」

「政府必須要多設置圍欄，防止遊客闖入」



【延伸閱讀】日本人變了！台百萬網紅遊東京驚呼已和從前不一樣 網民意見兩極（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

第1名（20.0％）在神社佛寺、文化財產的不當行為

日本的神社佛寺等觀光景點深受遊客歡迎，但針對文化財產進行塗鴉與破壞、傷害天然紀念物奈良鹿等行為，近日也遭到日本媒體大肆報導。一名智利網紅10月在一座神社的鳥居進行引體向上的畫面瘋傳後，立刻引發日本民眾不滿。一名美國男子11月在明治神宮鳥居刻字，也遭到逮捕。

日本民眾指出，

「遊客到日本前，應該先學習日本的歷史」

「應該多裝監視器，防範遊客脫序的行為」



【延伸閱讀】日圓俯衝｜銀座LV人龍長幾百米 中國遊客日本瘋狂掃貨：不買就虧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

赴日注意！東京「蘋果病」患者數創新高 孕婦感染恐流產

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】