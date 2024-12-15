Madonna麥當娜分享與教宗「親密相擁」AI生成圖片　網民：太有趣

美國流行天后麥當娜（Madonna）12月14日在社交平台Instagram上發表2張圖片，顯示人工智能（AI）生成的她和教宗方濟各（Pope Francis）親密相擁，令不少粉絲與天主教徒感到驚訝。



66歲的麥當娜在網上發出圖片，圖中87歲的梵蒂岡教宗方濟摟著她的腰、深情看向她，配文則寫：「迎接週末感覺就像......」「被看見的感覺真好......」

這些圖片由迷因（Meme，在網路上迅速傳播的文化集合）藝術家@rickdick_製作，除此之外還有一張圖片，顯示教宗穿着「離經叛道」的嘻哈服飾。

之後圖片在社交平台X上傳播，不少網民批評麥當娜不尊重教宗及基督教：「這太粗魯了！而且也不道德！」「麥當娜的圖片令人髮指、品味糟糕，我建議她應該試試伊斯蘭教、儒教、印度教、佛教和猶太教！」

也有粉絲力挺她：「她這件事太有趣了。」「華麗又令人驚嘆！」「甚麼鬼，我太喜歡她了！」

有網民表示麥當娜發布的AI圖片「令人髮指」「品味糟糕」。（X/ @mamboitaliano__）

身為天主教徒的麥當娜一向離經叛道，1989年，她推出熱門歌曲《Like a Prayer》的MV，片中出現燃燒的十字架、麥當娜與聖人熱戀等褻瀆內容，遭到天主教會譴責。