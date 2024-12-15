特朗普挑選Richard Grenell任總統特使　負責朝鮮委內瑞拉等政策

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月15日選定前代理國家情報總監（DNI）格雷內爾（Richard Grenell）出任總統特別任務大使（Presidential Envoy for Special Missions），將負責美國對朝鮮、委內瑞拉等國家的外交政策。



在特朗普過去的第一任期時，格雷內爾就擔任過美國駐德國大使、代理國家情報總監、科索沃-塞爾維亞談判總統特使。他此前還在聯合國安理會工作過8年，應對關於朝鮮等國家的議題。

總統特使將關注全球問題、危機或外交事務。

朝鮮和委內瑞拉均與美國關係緊張，據路透社較早前報道，特朗普考慮與朝鮮領導人金正恩展開直接會談，冀減少武裝衝突的風險。

2024年11月8日，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell） 等待美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在德國柏林聯邦國防部與德國國防部長克蘭普卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer) 舉行會談。（Getty Images）

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）則在特朗普競選期間被稱為獨裁者，他回應指特朗普連任是委美關係的「新起點」。

特朗普第一任期曾對委內瑞拉實施嚴厲制裁，特別是其關鍵的石油工業，導致馬杜羅2019年與美國斷絕關係。

據報道，格倫內爾曾與馬杜羅盟友有交往，試圖解決該總統2018年連任被多數西方國家視為騙局、被迫下台的問題，但未達成任何共識。