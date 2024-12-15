特朗普與美國廣播公司就誹謗案和解　獲1500萬美元賠償

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）週六就一宗誹謗案與美國廣播公司（ABC）達成和解，他在案件中勝訴。ABC同意向特朗普就任後的總統基金會與博物館捐1,500萬美元（約1.16億港元）以和解。



ABC主播George Stephanopoulos在今年3月訪問共和黨籍女眾議員時，數次提及特朗普在被專欄女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告誹謗的案件中，對強姦負有責任。但實際上當時陪審團裁定特朗普需為「性虐待」負責，而非「強姦」。

ABC還將替特朗普支付100萬美元的法律費用，雙方又同意在相關報道加入編輯註解，Stephanopoulos亦聲明對引發訴訟的言論表示遺憾，特朗普暫未對此發表評論。

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為特朗普出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

卡羅爾去年庭上供稱自己在1996年於伯格多夫-古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）遭特朗普強姦，還因公開指控他而受詆譭，特朗普否認指控。審理該案的法官之後澄清，由於紐約對強姦的法律定義狹隘，卡羅爾指控特朗普強姦，可能不是常人所理解的「強姦」。