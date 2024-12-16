盧拉顱內出血手術後出院　稱已痊癒渴望盡快恢復工作

79歲的巴西總統盧拉（Lula da Silva）顱內出血接受2次手術後，已於12月15日出院。他並出席醫院的新聞發布會及公開講話，他戴著帽子，說話時頻繁地比劃手勢，顯得精神樂觀，表示渴望盡快恢復工作。其醫療團隊表示，已批准盧拉恢復工作，但建議他避免乘坐長途國際航班，直至另行通知，並需進行長達一個月復康鍛煉。



圖為2024年12月15日，巴西總統盧拉（Lula da Silva）離開聖保羅（São Paulo）的醫院時揮手致意。（Reuters）

盧拉15日在聖保羅（São Paulo）的醫院露面，自稱已經痊癒，只需繼續照顧好自己。對於被指涉嫌策動政變的前副總統候選人、前國防部長內圖（Walter Braga Netto）14日被捕，盧拉也發表了評論，強調軍方高層密謀刺殺總統，事件不可接受。

醫生表示，盧拉會在聖保羅家中繼續療養，然後再返回首都巴西利亞。但預計在19日前不會成行，因屆時他需到醫院接受CT掃描檢查。

2024年12月13日，巴西總統盧拉（Lula da Silva）在社交媒體Instagram上傳自已與神經科醫生Marcos Stavale在醫院步行的影片。圖為路透社從影片截取的圖片。（Reuters）

盧拉最近的健康引起憂慮，路透社指出，有分析指如果他無法在2026年競逐連任，將打亂其領導的勞工黨（Workers' Party）的內部交班計劃。