巴西加入一帶一路了嗎？　盧拉刻意模糊　中國難得糊塗

中國國家主席習近平日前結束了在南美的外事行程。除了在特朗普勝選之後展現中國扛起多邊主義大旗的負責任形象，習近平還同美國的核心盟友們以及當今世界主要國家的領導人們進行了會晤，為應對特朗普做足了外交準備。在結束兩場國際峰會的日程之後，習近平對巴西進行了國事訪問。

根據中國方面公布的成果，中巴兩國簽署了《關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》，「構建更公正世界和更可持續星球」這樣的前置定語，彰顯了兩國合作的宏大視野。「中巴命運共同體」彰顯了關係的緊密。

習近平訪問期間，中巴簽署了38項合作文件。被中國外交部單獨拿出來和聯合聲明共同提及的是38項合作協議中的第一項——《中華人民共和國政府和巴西聯邦共和國政府關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計劃」「巴西新工業計劃」「生態轉型計劃」「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃》。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

巴西如此多的發展計劃同「一帶一路」倡議對接，是巴西第一次同中國進行有關「一帶一路」的合作。

那麼巴西加入「一帶一路」倡議了嗎？從目前中巴兩國的外交通稿中很難得到明確的信號。

習近平在11月20日上午同巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）進行了會談。中國官方公布的通稿中，習近平三次提及「一帶一路」，一處是「習近平強調，今天我們將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建『一帶一路』倡議同巴西發展戰略對接，這是中巴關係發展的又一個歷史性時刻。」

還有一處是習近平就未來兩國關係發展提出4方面建議，第二項建議是發展與共，持續深化發展戰略對接。習近平說「把握共建『一帶一路』倡議同巴西發展戰略對接的歷史機遇，深化經貿、基礎設施、金融、科技、環保等重點領域合作，加強航天、農業科技、清潔能源等領域合作。」

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，與巴西總統盧拉（Lula da Silva）會面後，兩人共同簽署並發表聯合聲明。（Reuters）

第三處是，習近平稱，中方願同巴方一道，繼續辦好中拉論壇，將共建「一帶一路」倡議同拉美和加勒比地區發展優勢和需求更好對接，推動中拉命運共同體建設取得更多成果。

在中方通稿中，盧拉只是提到巴西正在大力推進「加速增長計劃」「新工業計劃」「南美一體化路線計劃」等發展戰略，這些同中方「一帶一路」倡議高度契合，雙方加強發展戰略對接，將極大助力巴西再工業化進程，促進南美一體化建設，樹立發展中國家團結合作、互利共贏的典範。

其他國家加入「一帶一路」往往會同中國簽署加入「一帶一路」的諒解備忘錄或者合作規劃。比如習近平此次南美行還訪問了秘魯，中國和秘魯簽署了《關於共建「一帶一路」的合作規劃》，在兩國的聯合聲明中，明確寫入了秘方讚賞中方以和平、合作、開放、包容的原則推動共建「一帶一路」，歡迎《廉潔絲綢之路北京倡議》。雙方重申將在共建「一帶一路」合作框架下共同發掘合作新機遇，實現互利共贏，推動兩國可持續發展。

而在公開的外交辭令中，很難找到盧拉讚賞「一帶一路」、巴西加入「一帶一路」或者共建「一帶一路」的表述。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，與巴西總統盧拉（Lula da Silva）會面後，舉行聯合記者會。（Reuters）

南美地區僅剩巴西、巴拉圭和哥倫比亞三個未加入「一帶一路」的國家。哥倫比亞已經表態願意加入「一帶一路」，正在就加入事宜同中國展開談判，巴拉圭是台灣的所謂「邦交國」，巴西的顧慮主要來自於美國的壓力。

早在習近平訪問南美洲之前數月，巴西要不要加入「一帶一路」就成為討論的焦點。

今年7月盧拉曾表示，巴西政府正在制定參與「一帶一路」倡議的提案。這是巴西政府首次公開討論加入共建「一帶一路」的可能性。10月22日巴西農業部長法瓦羅（Carlos Favaro）說，巴西應該加入中國的「一帶一路」倡議，以對抗美國和歐盟的保護主義措施。但是10月23日美國貿易代表戴琪就在彭博創新經濟B20特別會議上呼籲巴西「以客觀的視角、風險管理的視角審視當今經濟中的風險」，並「真正思考增強巴西經濟韌性的最佳前路何在」。

在習近平訪問南美之前，據公開報道，巴西總統國際事務特別顧問塞爾索·阿莫林於10月28日表示，巴西已決定不加入中國的「一帶一路」倡議，而是尋求透過其他方式與中國投資者合作。他解釋說，巴西不想把中國的基礎設施和貿易項目當作「保險單」。

在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會2024年11月19日安排補拍領導人大合照。此前11月18日在美國加拿大意大利領導人遲到的情況下，巴西作為主辦方，已經安排在場的領導人拍過合作，不等遲到的美國總統拜登這一舉動相當罕見。（Reuters）

巴西參與有關「一帶一路」的合作，但並沒有公開確認是否加入「一帶一路」，這種若即若離的姿態，顯示了巴西的靈活性，既可以搭乘「一帶一路」發展快車，也可以避免刺激美國。

儘管中國是巴西的最大貿易伙伴，但是美國在巴西的直接投資額度是中國的六倍。美國視南美洲為美國後院，巴西作為南美洲最大的國家，不可避免要承受來自美國的壓力。在美國的施壓下，南美洲另一個大國阿根廷在2023年12月宣佈退出加入金磚國家組織。

阿根廷退出金磚，巴西不明確加入「一帶一路」，這背後是切切實實的中美政治鬥爭。

中國過去數年多次邀請巴西，過去數月一直在同盧拉政府談判，很難說不在意巴西是否加入「一帶一路」。但中國重視巴西，問題的焦點似乎不在於巴西是否加入「一帶一路」。巴西是新興大國，也是全球南方有影響力的國家。盧拉2023年開啟第三任期，盧拉政府的左翼色彩決定了巴西對反對新自由主義和美國霸權的偏好，對於在全球發揮更大影響力方面相當積極。巴西的壯大有助於助推多級化世界，這對中國是有利的，也是中國樂見的。兩國在國際秩序變革、烏克蘭危機等全球議程和熱點事務上積極合作，其聲勢效應就足夠有價值。

中國目前似乎接受了巴西在「一帶一路」上的靈活性，願意以未來實際的合作成果影響巴西最後的決定。大力宣傳「一帶一路」同巴西發展戰略的對接，盛讚中巴友誼，對於巴西沒有明確積極加入「一帶一路」隻字不提，這同樣是難得糊塗的明智之舉。