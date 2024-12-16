逾90年最強氣旋侵襲　法屬馬約特島或數百人罹難

法國位於印度洋的海外領土馬約特島（Mayotte），14日遭遇逾90年來最強氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲，當地官員12月15日稱，估計至少造成數百人死亡，甚至可能達數千人。法國內政部表示，現時難以掌握死傷數字，又指當地聚居者多屬穆斯林，死者會在24小時內埋葬，令掌握情況更為很複雜。據指出，風災現造成當地交通完全被切斷、電力系統癱瘓，水和糧食等物資短缺。



馬約特島官員Francois-Xavier Bieuville表示，「肯定會有數百人死亡，也許會達到一千人，甚至數千人」。法國憲兵部隊的航拍畫面顯示，馬約特島一處位於山頭的非法移民聚集地，數百戶臨時房屋被風暴吹毁。

法國氣象局表示，氣旋「奇多」於一夜之間橫掃馬約特島，風速超過每小時200公里，損壞大量臨時住房，政府大樓和醫院也受損，是90多年來當地遇到的最強風暴。

馬約特島距離巴黎近8,000公里，海路需要四天航程，當地77%民眾活在法國的貧窮線以下，幾十年來一直面對幫派暴力和社會動盪。今年早些時候，食水短缺加劇了緊張局勢。在過去幾十年間，成千上萬的人試圖從非洲東海岸的島國科摩羅（Comoros）偷渡到當地。根據法國內政部數字，馬約特島有超過10萬名無證移民居住。

「奇多」於15日吹襲非洲國家莫桑比克（Mozambique），據指大雨和強風已造成部份電力和電信基建損毁。