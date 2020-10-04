法國及意大利遭受風暴吹襲　最少2死25人失蹤

連接法國及意大利的邊境地區在10月3日遭受風暴亞歷克斯（Alex）吹襲，導致當地錄得破紀錄雨量，部分地區更出現水浸，官員指有最少2人喪生、25人下落不明。

法國城市尼斯（Nice）鄰近地區是其中一個主要災區，市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）視察多個受影響城鎮，指洪水沖毀多條道路及大約100間房屋，形容破壞程度是百年一見。當局指法國境內有最少8人失蹤，包括兩名消防員，有目擊者指他們乘坐的消防車被氾濫的河水沖走。

而在鄰國意大利的災情同樣嚴重，皮埃蒙特（Piemonte）大區的官員指，當地一個鄰近瑞士的邊境城鎮在過去24小時內錄得破紀錄的630毫米雨量，因此要求政府宣布該區進入緊急狀態。

風災導致意大利有最少2人喪生，其中一人為消防員，另外有17人下落不明，當中6人為來自德國的行山人士。

另外威尼斯（Venice）在3日啟用防水閘，成功阻止潮水湧入市內，有望徹底解決困難當地多時的水浸問題。

意大利威尼斯政府在10月3日啟用防水閘，成功阻擋1.3米高的潮水流入市內。（AP）