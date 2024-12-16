不滿尹錫悅停職仍享11萬月薪　韓國在野黨議員動議剝奪

韓國國會12月14日通過彈劾總統尹錫悅議案，尹錫悅停職，但薪酬、警衛保護和禮賓等待遇暫時維持不變，反對黨議員16日提出動議，要求立法取消他目前享有的薪酬等待遇。



反對黨籍國會議員朴龍甲認為法律或有疏漏，因其中未規定停止向遭彈劾的總統支付薪水。他批評尹錫悅下令戒嚴讓國政不穩，甚至破壞憲法秩序，卻還能保留總統待遇領取每月2,120萬韓圜（約11萬港元）的薪酬與各種特權，與公眾期望不符。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

根據動議內容，被國會彈劾的公務員會面臨停止發放薪水，一旦彈劾通過，還會被限制獲取國家機密或與職權相關的資訊。

議案提出被彈劾的總統將不獲發放外交或公務護照，取消其可獲機場安檢豁免、行李檢查豁免和在國外犯下輕微罪行的法律豁免等待遇。

韓國總統享有的待遇包括每月支付的年金（相當於在職當時薪資的70%）和3名秘書官、1名司機的薪水、無償醫療服務等。