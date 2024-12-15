彈劾尹錫悦｜不等於下台　韓國政治鬥爭未結束　背後勢力隱而待發

韓國在野黨陣營第二次對尹錫悦的彈劾總算是通過了。尹錫悦的總統職務已立即停止，檢方對尹錫悦發出傳喚要求。



按照規則，韓國的憲法法院將在180天內完成彈劾案審判程序。如果憲法法院作出彈劾案不成立的裁決，尹錫悦將立即恢復總統職務；如果憲法法院認可彈劾案成立，尹錫悦將立即被罷免。如果憲法法院通過彈劾案，那麼韓國需要再60天內舉行大選。

據報道，韓國憲法法院共有9名法官，其中有3名的任期已經結束，目前處於空缺狀態。按照韓國法律規定，對總統的彈劾案需要7名以上法官出席，目前僅有6人的情況下，雖然也能進行審理，但需要全部6名法官同意才行，只要有一人反對，彈劾案就會被駁回。

2024年12月13日，韓國示威者在首爾舉起印有尹錫悅頭像的巨大布條，並即場撕毀，以示對他的不滿（REUTERS）

所以，12月12日，尹錫悦是做了最後的殊死一搏。尹錫悦向國會提交了大法官任命同意案，並表示「隨着大法官任期結束，為了任命繼任大法官，請求國會的同意。」當然，這一搏也是枉然的。在當前國會是在野黨佔多數席位的情況下，尹錫悦任命大法官國會是不可能同意的。剩下6名大法官，誰做出反對彈劾的決定，都會引來巨大的輿論攻擊。韓國這一場大戲總算走過了「高潮」階段。

韓國國會12月14日再表決彈劾總統尹錫悅前，首爾國會外有大批民眾集會，要求通過彈劾議案。（Reuters）

尹錫悦的「計劃」

在12月12日，尹錫悦發表電視講話，這是12.3戒嚴事件後尹錫悦首次發表對國民講話，相信也將是他總統身份的最後一次，他指責在野黨誣陷「內亂罪」、大搞彈劾，還莫名其妙甩鍋到中國和朝鮮身上，在這樣一個完全無關的電視講話場合裏。尹錫悦這樣做，顯然為了爭取美國的支持。就好像一條快被拋棄的狗，在拼命的對自己主人搖尾巴。

過去這兩年，尹錫悦充當美國的打手，尹錫悦可能認為，只要繼續瘋狂攻擊，就能讓主人滿意。這種思維邏輯，多少是有些喪心病狂。

尹錫悦能在位時發動政變已經夠瘋癲了，而實際上，尹錫悦的瘋狂早就有跡象。

今年5月10日，韓國民間團體通過氣球向朝鮮散布傳單，這引發朝鮮和韓國將近半年的「氣球」對抗。在10月11日，朝鮮外務省發表聲明稱，「韓國在10月3日、9日和10日使用無人機滲透至平壤上空，散發了無數反朝宣傳單。韓國不僅在邊境地區散發反朝宣傳單，還使用可用於軍事手段攻擊的無人機滲透至朝鮮首都上空，這是絕對不能熟視無睹，也不能原諒的重大挑釁。」當時朝韓關係是到了極度緊張的狀態。10月13日，朝鮮下令前線部隊做好全面射擊準備。當時朝韓局勢，確實處於火藥桶差點被點燃的狀態。

韓國總統尹錫悅12月14日遭國會彈劾，首爾集會的民眾隨即慶祝。（Reuters）

從目前韓國對參與政變的軍官審查的訊息來看，今年10月，韓國向朝鮮發射「可用於軍事手段攻擊的無人機」，就是想激怒朝鮮，來引發朝鮮開第一槍，尹錫悦團隊似乎想讓朝鮮首先攻擊後，來順理成章的宣佈軍事戒嚴。

據韓國媒體報道稱，有消息人士稱，前國防部長金龍顯下令無人機潛入平壤，為了掩蓋這一點，金龍顯在戒嚴之後就開始銷燬證據。在野黨議員金秉柱聲稱，有報告稱無人機作戰司令部的一個集裝箱着火，這是試圖銷燬有關平壤無人機事件的證據。無人機行動指揮官則回應稱，「目前正在核實事實，確實發生了火災。」對於在野黨集中質疑金龍顯是否下令無人機潛入平壤挑起局部戰爭，無人機行動指揮官並未否認，但拒絕證實。

不得不說，韓國這差點就把東北亞火藥桶給點燃了。目前情況看，對朝鮮挑釁，試圖挑起局部戰爭，進而發動戒嚴令，看起來就是尹錫悦的計劃。只不過沒想到，朝鮮的克制「破壞」了他的計劃。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

尹錫悦的背後勢力是誰？

尹錫悦對朝鮮的挑釁，必然是順着美國意願去做的。不過，美國應該沒讓尹錫悦去發動戒嚴令。如果尹錫悦發動戒嚴令是在美國授權支持下進行的，那麼尹錫悦12月3日發動的政變，不太可能失敗。

也就是說，美國通過尹錫悦來在東亞拱火，但尹錫悦在幫美國拱火時，野心進一步膨脹，再加上尹錫悦妻子金建希被查，眼瞅着可能牽扯出背後的一些財閥勢力，最終多方面因素疊加下，尹錫悦才鋌而走險獨走搞出戒嚴令。大致是這麼一個脈絡。

當然，實際情況可能還要複雜得多，韓國政壇當前的水是很深的，而且很渾濁，特別是韓國的財閥都還沒有什麼動靜。現在韓國政壇是一團亂麻，但韓國的財閥反而靜悄悄，顯然不太正常。

而且尹錫悦在11月12日的講話過於異常，尹錫悦說：「戒嚴令的目的是通過向民眾通報危機情況，保護和恢復憲政秩序和國家憲法」。

圖為2023年3月16日韓國總統尹錫悅與夫人金建希乘飛機抵達東京羽田機場。（Reuters）

尹錫悦還大放厥詞作為自己不是發動政變的解釋。比如，尹錫悦說：「如果我的目的是癱瘓國會職能，完全可以選擇工作日而非周末進行戒嚴。我可以從切斷國會大樓的電力和供水等措施開始，甚至限制電視廣播的傳播。但實際上，這些措施我都沒有采取。國會內正常進行了議案審議，全國人民通過廣播目睹了國會的情況。」所以，尹錫悦認為，「只是部署少量軍隊，維護了一段時間秩序」，這不能被認為是內亂。他表示，總統行使緊急戒嚴宣佈權是同行使赦免權和外交權一樣的總統的統治行為，不屬於司法審查對象。如果將「戒嚴」定為「內亂」，就會使憲法陷入危險之中。

尹錫悦堅稱，：「無論是彈劾還是調查，我都將堂堂正正地面對。」同時，尹錫悦還批評在野黨裹挾國會，濫用彈劾公職人員權力。尹錫悦稱在野黨「不惜推翻國家系統，也要掩蓋自己的罪行，掌握國政，這才是擾亂國家憲法的行為」。尹錫悦還把矛頭對準在野黨黨首李在明，尹錫悦稱：「因為在野黨代表的有罪判決迫在眉睫，為了通過彈劾總統規避這一局面，並提前進行總統選舉。」

不得不說，尹錫悦這番電視講話，稱得上是天花亂墜。

從12月7日尹錫悦出來公開道歉的倉惶模樣，再到12日說要「奉陪到底」。這5天時間裏，尹錫悦必然是得到某些勢力的暗中支持，不然就是尹錫悦真瘋了。

韓國總統尹錫悅12月7日終現身就頒布戒嚴令道歉, 並稱絕不會有第二次戒嚴。(Reuters)

而且尹錫悦發表完電視講話後，不但提交了大法官任命同意案，還批准了42項法案及施行令。讓執政黨黨首之前說尹錫悦下台前，將不得插手國政，成了一句空話。

所以，在尹錫悦電視講話後，韓國執政黨黨首韓東勳就出來表示，尹錫悦對國民談話內容「超乎預料」，將推動黨內決定贊成彈劾，「尹錫悦確認無意提前下台，彈劾是目前唯一辦法。

還有一個細節。韓國議會有300個席位，其中在野黨聯盟是192席，執政黨是108席。也就是說需要8名執政黨成員支持，才能彈劾尹錫悦成功。但12月12日下午，韓國在野黨祖國革新黨黨首曹國涉嫌為子女升學舞弊案終審判決有罪，曹國被處以立即剝奪國會議員資格，由此在野陣營議員總數由192人降至191人。但隔天就出現遞補恢復到192席。這顯然不是巧合，也是尹錫悦背後勢力反擊的一環。不過最終有204票贊成，也就是有12名執政黨議員支持彈劾尹錫悦，同時有85票反對，這說明執政黨內部也是極其混亂。

那麼在執政黨黨首支持彈劾的情況下，執政黨內部整體反對彈劾的議員，他們背後又是聽命於誰？很大可能就是尹錫悦或者金建希背後財閥。現在，《金建希特檢法》也已經通過，隨着在野黨針對金建希的調查深入，後面可能會牽扯更多財閥勢力，這也意味着尹錫悦背後的財閥勢力也會不斷髮起反擊，並不會坐以待斃。

韓國爆出戒嚴風波後，民眾連日示威要求尹錫悅下台，圖為2024年12月8日在首爾的集會場面（Reuters）

不過從這次彈劾尹錫悦在國會通過來看，顯然當然尹錫悦背後有的財閥勢力處境並不妙，韓國的財閥派系也不是隻有一家，互相之間顯然也會有鬥爭。

所以當前韓國的水不但很深，而且很渾濁。韓國這場政治鬥爭，應該不會隨着尹錫悦被彈劾就徹底結束。通過彈劾並不等於立即下台，尹錫悦命運會否存在反轉？韓國隱而未發的財閥勢力如何選，李在明是否還有「時間窗口」，後面應該還會有很多事情發生。