莫斯科公寓爆炸俄羅斯負責核部隊軍高官死亡　俄偵委定性恐怖襲擊

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）在12月17日的莫斯科東南部爆炸事件中身亡。路透社指，基里洛夫是俄羅斯核生化防護部隊負責人。



根據俄衛網，俄偵委在Telegram頻道發消息稱：「俄偵委莫斯科偵查總局已對2名軍人在莫斯科遭到謀殺的事實進行刑事立案。事件導致俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令伊戈爾·基里洛夫及其助理身亡。」

消息稱，爆炸裝置被放在位於住宅樓單元門附近的滑板車上。

偵查委員會表示，已對莫斯科東南部爆炸事件進行刑事立案。

俄羅斯緊急情況部門向衛星通訊社表示，17日早晨，莫斯科東南部梁贊大街發生不明爆炸裝置爆炸。爆炸裝置放置在一座公寓樓入口附近的滑板車上。建築物一樓至三樓窗戶破碎，單元入戶門受損，有2人死亡。裝置威力約為200克TNT。

央視指，俄羅斯聯邦偵查委員會將發生在莫斯科的導致三防部隊司令基里洛夫中將死亡的爆炸事件定性為恐怖襲擊。