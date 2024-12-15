俄兩油輪遇風暴損毀　一艘斷開泄漏釀1死　普京下令工作組清理

俄羅斯兩艘運油輪12月15日在連接黑海的刻赤海峽（Kerch Strait）航行期間，因遭遇強風和高達7級海浪受損。其中一艘更解體斷裂，並造成石油泄漏，至少一人死亡、多人送院。總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已聽取簡報，並下令即時成立救援工作組清理。路透社報道，解體油輪載量數千噸，俄羅斯當局已立案調查兩宗事故，以確認當中是否存在安全違規行為。此前有報道稱，兩船曾發生碰撞。



兩艘油輪分別為「伏爾加212號」（Volgoneft 212）和 「伏爾加239號」（Volgoneft 239），出事地點均位於刻赤海峽（Kerch Strait），均懸掛俄羅斯國旗。路透社指出，兩船分別於1969年及1973年建造，裝載能力均約為4,200噸。

現場影片顯示，「伏爾加212號」損毀嚴重。據路透社報道，這艘長136米的油輪船頭下沉，船體分成兩半。Telegram流傳未經證實的影片顯示，現場海面部份泛黑色。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已聽取緊急情況部等部門的相關報告，並責成政府即時成立救援工作組，負責清理泄漏的燃料。

圖為2024年11月28日，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在哈薩克阿斯塔納（Astana）出席集體安全條約組織（CSTO）峰會後，舉行記者會回應提問。（Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS）

據俄緊急情況部15日消息，由於遭遇強風和高達7級海浪，兩艘油輪當天在刻赤海峽遇險受損，該海峽連接黑海和亞速海，位於俄佔克里米亞半島，以及與俄羅斯西部克拉斯諾達爾（Krasnodar Krai）邊疆地區之間。當局指當時兩艘船上共有29人。

俄方未公布漏油情況，此前稱仍在評估包括造成的後果。