日媒稱本田與日產汽車擬啟合併談判　兩公司：暫未宣布相關計劃

日媒12月17日報道，日產汽車公司（Nissan）和本田汽車公司（Honda）計劃展開合併事宜談判，以應對來自與美國電動車公司特斯拉（Tesla）及其他中國電動車廠的競爭。



日本《產經新聞》17日報道，本田與日產正尋求在單一控股公司下營運，並預計很快會簽署合作備忘錄。兩間公司還考慮將日產作為大股東的三菱汽車（Mitsubishi），納入新的控股公司。

圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

本田和日產同日發表聲明指，未宣布任何合併計劃。兩間公司在各自的聲明中表示：「本田和日產正與3月時所宣布的那樣，在探索未來合作的各種可能性，充分利用彼此的優勢。」

路透社同日報道，特斯拉和中國汽車製造商比亞迪（BYD）過去一年進行的電動車價格戰，為本田和日產等傳統汽車公司帶來壓力，迫使它們尋求削減成本和加快汽車開發的方法，而合併會是朝該方向邁出重要的一步。

2024年3月15日，日產汽車公司社長內田誠（左）與本田汽車公司社長三部敏宏（右）在日本東京召開記者會，宣佈締結在電動汽車等領域開始探討戰略合作的備忘錄。（ Reuters）

日產和本田是日本第三和第二大汽車製造商，倘雙方達成合併協議，將會是汽車產業自2021年來最大的交易。