瓦努阿圖7.3級地震增至14死200傷　兩中國公民遇難

太平洋島國瓦努阿圖首都維拉港（Prot Vila）週二發生7.3級地震，現時已增至14人死亡、200人受傷。地震導致建築物倒塌，搜救週三仍在進行，預料死傷人數將會再上升。中國駐瓦努阿圖大使李名剛表示，這次地震導致兩名中國公民遇難。



中國駐瓦努阿圖大使館臨時代辦顧孜華今日表示，兩名初步認定來自福建省的中國公民或華人已遇難，兩人具體身份、姓名還在與當地警方核實中。

維拉港在今次地震中有多幢建築物及基建損毀，甚至倒塌，多人被困；不少居民走到戶外暫避，通訊網絡一度大受影響；此後還發生數次餘震，最高一次達6.1級。當地聯合國人道主義事務協調廳辦事處估計，有逾11萬人受災。

2024年12月1日，瓦努阿圖首都維拉港發生7.4級地震。網上影片顯示有房屋倒塌，美國駐維拉港大使館所在建築也受損。（X/@DisastersAndI）

美國、英國、法國、新西蘭等國大使館或高級專員公署所在的建築物亦損毀嚴重，窗戶破裂。美國大使館要暫時關閉。

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努阿圖看守總理薩爾維（Charlot Salwai）在地震當日宣布，國家進入為期7日的緊急狀態，受災最嚴重地區進入緊急狀態及實施宵禁。

2024年12月17日，瓦努阿圖維拉港，圖為當地發生地震後，有建築物損壞或倒塌，民眾上街避難。（新華社）

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澳洲與新西蘭表示將向瓦努阿圖提供援助，其中新西蘭派出直升機飛臨首都維拉港上空，評估地震帶來的損傷。