瓦努阿圖7.4級地震 美國大使館所在建築受損
撰文：聯合早報
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南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）附近海域星期二（12月17日）發生7.4級地震，早前報道為7.3級。視頻畫面顯示美國大使館所在的一棟建築物受到破壞。
路透社報道，根據美國地質調查局（UGSG）地震訊息網消息，地震發生在17日中午12時47分，震中位於瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila），震源深度10公里，早前說是43公里。
目前暫無人員傷亡報告。
根據發布在社交平台的一段視頻，維拉港一棟外國使團所在的建築物窗戶彎曲，混凝土柱倒塌。美國、英國、法國和新西蘭的外交使團辦事處都設在這棟建築物裏。
路透社根據與文件圖像相符的建築物顏色、窗板和樹線，確認是西方大使館所處的建築物。
太平洋海嘯預警中心一度發布海嘯預警，過後取消。
瓦努阿圖鄰國新西蘭和澳大利亞當局說，兩國沒有受到海嘯威脅。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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