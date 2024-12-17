瓦努阿圖7.4級地震　美國大使館所在建築受損

南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）附近海域星期二（12月17日）發生7.4級地震，早前報道為7.3級。視頻畫面顯示美國大使館所在的一棟建築物受到破壞。



路透社報道，根據美國地質調查局（UGSG）地震訊息網消息，地震發生在17日中午12時47分，震中位於瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila），震源深度10公里，早前說是43公里。

目前暫無人員傷亡報告。

根據發布在社交平台的一段視頻，維拉港一棟外國使團所在的建築物窗戶彎曲，混凝土柱倒塌。美國、英國、法國和新西蘭的外交使團辦事處都設在這棟建築物裏。

路透社根據與文件圖像相符的建築物顏色、窗板和樹線，確認是西方大使館所處的建築物。

太平洋海嘯預警中心一度發布海嘯預警，過後取消。

瓦努阿圖鄰國新西蘭和澳大利亞當局說，兩國沒有受到海嘯威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

