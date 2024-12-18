伊朗煞停「頭巾與貞潔法」惡法　或憂惹新一波示威

伊朗國家安全委員會周六（14日）已暫停實施頗具爭議的「頭巾與貞潔法」（hijab and chastity law），該法原定於12月20日生效。有分折認為，當局煞停新法表明德黑蘭擔心新法會引發新一波大規模抗議。



根據該項新研議的法律，任何暴露頭髮、前臂或小腿的婦女和女孩將會受到更嚴厲的懲罰，包括高額罰款、監禁、鞭打，甚至死刑；而重犯者和任何嘲笑規則的人將面臨更重的罰款和最長15年的監禁；新法還要求企業舉報任何違反規定的人，因此受到人權分子嚴厲批評。

國際特赦組織譴責，該項2023 年5月起草的法律進一步剝奪伊朗婦女和女孩的人權，並稱新法將「裸體、猥褻、未揭面紗和著裝不當」等行為定為犯罪，而「裸體」和「猥褻」等術語仍未清楚定義，允許主觀解釋和執行。

總統佩澤希齊揚（Massoud Pezeshkian）稱該立法「含糊不清，需要改革」，並打算重新評估其措施。

2024年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來高峰會」(Summit of the Future）上發表講話。（Reuters）

幾十年來，伊朗統治者一直將婦女和女孩嚴格的服裝規守，視為國家安全的優先事項，然而引發女性抗爭不斷。

2022年9月，22歲庫爾德女子阿米尼（Mahsa Amini）因拒按規定戴頭巾，遭道德警察拘捕期間死亡，事件引發全國性抗議，圍繞頭巾及婦女權益問題持續發酵。

2022 年 12 月 10 日，土耳其伊斯坦堡，馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）去世後，人們參加的伊朗頭巾抗議活動。（Reuters）

過去兩年，許多伊朗年輕女性在公共場合摘掉頭巾，挑戰政府的權威。上周，300多名伊朗維權人士、作家和記者公開譴責新的頭巾法，稱其「非法且無法執行」，並敦促總統佩澤希齊揚兌現其競選承諾。

英國廣播公司(BBC)報道分折指，當局煞停新法表明政府擔心可能會引發像兩年前一樣的大規模抗議活動。