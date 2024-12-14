伊朗原子能組織負責人：不會阻擾國際原子能機構檢查核設施
撰文：王海
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英國媒體報道，伊朗原子能組織負責人12月14日表示，伊朗不會阻擾國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，IAEA）進入和檢查其核設施。
路透社引述國際原子能機構本週發布的報告報道，伊朗已同意讓IAEA對位於福爾多（Fordow）的核設施進行更嚴格的監察，伊朗之前大大加快了濃縮鈾的速度，讓其接近核武器級別。
國際原子能機構上週發表的報告指，伊朗在福爾多核電廠濃縮鈾方面取得重大進展，濃縮鈾純度已達到60%，接近核武器級別的90%。
伊朗媒體引述伊朗原子能組織負責人Mohammad Eslami指：「我們過去沒有、將來也不會為該機構（IAEA）的進入和檢查製造任何障礙。」
他補充道：「我們的作業都在安全框架以內，伊朗原子能機構一切都按照規定行事，不多也不少。」
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