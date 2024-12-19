涉在紐約經營中國「警察站」　一被告認罪面臨入獄5年

美國聯邦調查局（FBI）去年4月拘捕兩名華裔男子，指他們在紐約市曼哈頓唐人街經營中國「警察站」。其中一名被告、60歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）於12月18日向法庭承認相關指控，因串謀充當未經註冊的外國代理人罪，面臨最高5年監禁。



中美關係：中國外交部此前已否認有海外警察站，批評美國抹黑。（Reuters）

美國司法部的新聞稿指出，陳與同案另一被告盧建旺（Lu Jianwang，音譯），同於去年4月被捕。陳與檢方達成認罪協議，獲撤銷妨礙司法公正的指控，至於串謀充當未經註冊的外國代理人罪將擇日判刑。盧則對兩項指控均表示不認罪，正在等待審判。

檢方指出，兩名被告為美國公民，經營非營利組織，為中國福建省的同鄉提供社交聚會場所。在2022年秋季關閉之前，該場所在曼哈頓大橋（Manhattan Bridge）附近一棟不起眼的唐人街建築物中，佔據整整一層。

圖為2020年12月15日，美國華盛頓，美國司法部大樓外一面美國國旗正隨風飄揚 。（Reuters）

美方指涉及滋擾海外民主人士

檢方指控，該場所是在中國公安部官員的指引和控制下，代表公安部福州分局在美建立的海外警察站，負責部份日常政府服務，例如幫助一些中國公民更新駕照，而檢方認為這些活動本應向美國當局申報。

檢察官也表示，盧並曾於2022年協助北京尋找一名居住在加州的民主活動人士，並曾於2018年試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國。

兩人去年被捕時，中國駐美國大使館發言人曾回應指，美國是在捏造罪名，目的是抹黑中國形象。