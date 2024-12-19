捕殺傷人熊屢遭電話投訴　秋田縣知事反嗆「送熊到你家」惹議

日本秋田縣11月下旬開始發生野熊入侵人類居住地事件，甚至有熊進入超市覓食並襲擊工作人員。當局卻因捕殺惡熊屢遭電話投訴，縣知事佐竹敬久周二（17日）對此回應直言：「告訴我你家地址，那麼擔心熊的話就送到你家去」，引起不少爭議。



據日媒報道，秋田縣內每次只要有媒體報導熊侵入人類生活圈遭捕殺，就會造成縣政府或事發地方政府接獲不少反對殺熊的投訴或意見，其中也不乏帶有情緒化批評的電話；截至12月12日已接到56宗有關殺熊的電話，其中24宗電話反對殺熊，不少更來自縣外。

佐竹敬久昨日解釋無意引起爭議，指不可能真的把熊送到對方家中，他只希望通過發言表明態度，能讓相關職員更容易處理電話投訴，他還描述人命珍貴，希望惡意投訴的人設身處地考慮，熊出現在身邊的嚴重性質。

日本秋田市一間超市11月30日早上有一隻熊「光顧店內」，市政府及警方接報到場，嘗試捕捉這位不速之客」（YouTube / 日テレNEWS 截圖）

上月30日，一隻亞洲黑熊侵入秋田市區一間超市，造成男性工作人員受傷。這隻熊在超市內待了兩天才被捕獲，並在之後被撲殺。對於佐竹的爭議發言，有秋田縣居民表示理解，「這應該只是帶有開玩笑的說法，聽者不用太在意」、「對秋田人來說，是可以明白佐竹說話的真正意思」。