日本北九州市中學女生被殺案　NHK：43歲男疑兇落網

日本福岡縣北九州市一間麥當勞12月14日晚上發生造成1死1傷的持刀襲擊案，一名女學生身亡，一名男學生受傷送院。日本媒體報道，當地警方已拘捕一名在案發現場附近居住、43歲的涉案男子，正調查犯案動機。



日本放送協會（NHK）有關40歲疑兇落網的報道：

《日本時報》（Japan Times）19日上午報道，警察部門表示，疑兇並不認識兩名受害者，而且犯罪行為看似隨機，警方懷疑這是一宗「追求刺激的隨機殺人案」（thrill killing）。

事發在14日晚（上週六），15歲的中島咲彩和一名同樣15歲的男同學從補習社回家，晚上 8時左右他們走進了麥當勞。找到一張餐檯後，兩人便排隊點餐。

監視器畫面顯示，晚上8時25分左右，疑兇手持刀具從面向高速公路的入口進入麥當勞。

疑兇一言不發，直接走向站在隊尾的兩名少年，其後向他們猛撲過去，一刀刺中了中島咲彩的腹部，另一刀刺進了男孩的後背。然後他從同一扇門逃走。

調查人員表示，疑兇在餐廳內停留的時間不到30秒。受害者身上沒有防禦性傷口，顯示襲擊發生得太快，兩名學生沒有時間做出反應。

麥當勞的工作人員立即致電求救，兩名學生都被送往附近的醫院。中島咲彩腹部嚴重受傷，送院後約90分鐘因失血過多離世。背部被刺傷的男學生倖免於難，目前情況穩定。

他當時告訴調查人員：「我不知道是誰刺傷了我。」