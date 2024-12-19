法國婦人遭51人迷姦案　主謀丈夫判囚20年　50名共犯全部罪成

法國一宗性侵案件震驚國際社會，72歲婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）多來年被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥後強姦，丈夫更邀請50名陌生男子參與強姦妻子。亞維儂（Avignon）法院12月19日宣布，主謀丈夫罪名成立，獲刑20年，同案另外50名共犯亦全部罪成。



據路透社報道，法國亞維儂市（Avignon）的法院在經過三個多月的審訊後，裁定被告多米尼克罪名成立，判處最高的20年刑期。

2024年12月16日，在這張法庭素描中，法國亞維儂（Avignon）法院內，多米尼克（Dominique Pelicot)與其他被告一起出庭受審。多米尼克涉嫌多年來，對其前妻吉賽兒（Gisele Pelicot）落藥後強姦她，並招攬50名陌生人上門強姦吉賽兒。（Reuters）

法院同時裁定另外50名被告全部罪名成立，其中46人強姦罪成，2人試圖強姦罪成，以及2人性侵犯罪成。

這宗駭人聽聞的案件於2020年曝光。多米尼克出庭應訊時承認，他在2011年至2020年間多次在妻子吉賽爾不知情的情況下，向她施以安眠藥、虐待，並招攬50名陌生人上門強姦她。

據報道，涉案人數多達50人，他們來自不同行業，包括消防員、工匠、護士、獄警和記者。他們有的單身，有的已婚或離婚。大多數人聲稱僅涉案一次，一些人則多次參與其中，甚至還有人曾在事發現場留宿長達六晚。

2024年12月19日，法國婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）過去多年在南部小鎮馬桑（Mazan）的家中，遭到時任的丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥迷姦。圖為吉賽爾前往位於阿維農（Avignon）的法院，出席對多米尼克和同案50被告宣判。（Reuters）

多米尼克2020年因在購物中心偷拍女性裙底被捕，調查人員其後檢查他的電腦時發現吉賽爾被陌生人強姦的影片，從而揭發多米尼克的駭人行徑。