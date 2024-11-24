法國亞維儂女子遭丈夫等51人迷姦案　惹民憤數萬人上街抗議

法國女子吉賽爾（Gisele Pelicot）2011年到2020年間被丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）夥同50名男子下藥強姦。亞維儂（Avignon）法院對總共51名男子發起訴訟，事件引起公憤，11月有數萬民眾上街抗議，呼籲結束「性別歧視和厭女」文化。



法新社報道，自2023年9月以來，多米尼克與50名男子遭到嚴重性侵指控，其中1人在逃。案件已進入最終審判階段。

71歲的吉賽爾表示，她選擇把審判過程公之於眾：「是時候改變這個輕視強姦的大男子主義、父權制社會了，也是時候改變看待強姦的方式。」

2024年11月24日，法國亞維儂（Avignon）51人強姦案受害者吉賽爾（Gisele Pelicot）參加對丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）等51人的審判。（Reuters）

多米尼克承認指控，表示動機是為「滿足幻想」；只有14名被告承認強姦，大部份人將面臨最高20年監禁。

就在11月25日「國際消除對女性使用暴力日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）前夕，法國各地400多個活動團體發起示威活動，僅在巴黎就有上千人上街，主要是女性；警方表示全國共3.5萬人參與，發起團體則稱共10萬人。

2024年11月24日，法國亞維儂有示威者舉着標語：「厭倦強姦」，聲援51人性侵案受害者吉賽爾。（Reuters）

據天空新聞（Sky News）報道，有女性示威者表示：「法國是一個性別歧視和厭惡女性的國家」、「制止對女性的暴力是我們每天都要進行的戰鬥」、「她（吉賽爾）的意思是我們應該討論性暴力，還有男性施暴者。」

法國直到近幾年才認定婚內強姦為犯罪行為。吉賽爾已成為女權主義標誌性人物，讓大眾重新審視強姦和性暴力。