英媒：美國商務部要求Nvidia調查晶片如何流入中國

英國媒體報道，美國商務部近期要求晶片大廠英偉達（Nvidia，又譯輝達），調查過去一年，在美國政府的禁令下，旗下產品是如何流入中國。



路透社12月19日引述美國科技新聞網站The Information報道，英偉達已要求產品使用英偉達AI晶片的超微電腦（Super Micro Computer）和戴爾科技（Dell Technologies）等企業，對東南亞客戶實施抽查（spot check）。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

英偉達發聲明回應指：「一直堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制限制，任何未經授權擅自改變產品的行為，包括在灰色市場轉售，都將成為英偉達業務上的負擔，而非裨益。」

美國拜登（Joe Biden）政府透過出口管制，限制中國取得先進晶片，但有傳媒早前發現仍有英偉達先進晶片流入中國。

據報道，英偉達一般不是直接賣晶片給客戶，而是透過超微電腦等伺服器公司及專業經銷商，而東南亞被視為走私英偉達晶片到中國的主要途徑。

2024年1月8日拍攝的插圖，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的標誌置於電腦主機板之上。（Reuters）

報道指，有超微電腦客戶買入配備英偉達晶片的伺服器後，複製序號，然後貼到其他伺服器上，然後將英偉達晶片轉賣給中國客戶。有參與走私英偉達晶片的人表示，他們在超微電腦近期的檢查中都能成功通過，沒有被發現動了手腳。