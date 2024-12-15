路透社：美國擬推新規要求科技龍頭嚴格把關　阻中國獲AI晶片

路透社12月13日引述消息人士報道，美國政府將要求Google和微軟（Microsoft）等大型雲服務供應商做好把關工作，以在全球範圍內阻止中國獲得高性能晶片。



消息人士表示，美國政府最早將於12月內宣布新規。根據計劃，Google和微軟等雲端服務供應商必須遵守嚴格規定，包括向美國政府報告關鍵資訊，以及限制中國獲取高端人工智能（AI）晶片。如此一來，它們才能獲准在沒有許可證的情況下，於海外雲端提供AI功能。

報道指，這些新規的部份細節是首次被披露，顯示美國官員正趕在總統拜登（Joe BIden）卸任前，努力簡化AI晶片出口的審批流程，同時防止不良行為者獲取這些晶片。美國擔心中國可能利用AI增強軍力、發動猛烈網絡攻擊，甚至訓練生物武器。

2024年8月6日，圖為美國科技巨企谷歌（Google）標誌、美國國旗與法官木槌。（Reuters）

美國商務部拒絕就新規內容和時程置評。Google和微軟也未立即回應路透社的置評要求。不過消息人士透露，新規在正式公布前仍有可能發生變化。

報道稱，新規遵循微軟與美國2024年4月簽署的國家安全協議模式，允許微軟向特定外國公司，如阿聯酋的G42提供AI技術。

草案規定，未獲「守門人」資格的企業可通過申請許可，從半導體企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）和知名科技公司AMD等多間晶片企業進口有限數量的高端AI晶片。英偉達已表示願與美國政府合作，AMD則未回應。

在這張攝於2023年2月17日的插圖中，中國和美國的國旗背後，有一片帶有半導體晶片的印刷電路板。REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

消息人士透露，荷蘭、日本和台灣等19個國家與地區將不受此限制。這項架構之外還將有一份核子禁運國家名單，內含俄羅斯、中國、伊朗和委內瑞拉。這些國家早已被限制購買美國AI半導體，並將持續如此。

本文獲《聯合早報》授權轉載

