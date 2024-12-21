拜登政府撤回禁止禁止跨性別運動員參加校隊提案

路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府週五（12月20日）撤回了一項規則修改提案，該提案本將不允許學校禁止跨性別運動員加入符合其「性別身份」的校隊。也就是說，學校仍有權力禁止「跨性別女性」與「順性別女性」同台競技。



規則修改提案於2023年4月提出，並邀請公眾提出意見。政府已收到超過15萬份回覆，並表示許多意見反對該提案。加上有多宗關於「性別認同和運動」的未決訴訟，導致政府「目前不對此問題進行管制」。

跨性別問題近年備受重視。圖為2024年12月4日，田納西州禁止跨性別未成年人獲得性別肯定護理，民眾在華府的最高聯邦法院外集會，要求統拜登（Joe Biden）提上訴。（Reuters）

拜登在2023年提出議案，要求允許幼兒園、中小學和大學，在跨性別學生的參與可能破壞「競技公平性」或造成「運動相關傷害」時，靈活地限制跨性別學生參與運動賽事。

該議案還要求修改《教育法修正案第九條》，這項條例禁止接受聯邦資助的教育機構進行性別歧視，並為「女性」提供平等機會，包括體育賽事。批評者則認為，「跨性別女性」比「順性別女性」更高更壯，擁有不公平的優勢。

跨性別問題近年備受重視。圖為2024年12月4日，田納西州禁止跨性別未成年人獲得性別肯定護理，民眾在華府的最高聯邦法院外集會，要求統拜登（Joe Biden）提上訴。（Reuters）

近年來跨性別權利（Transgender rights）成為美國政治的熱議話題，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就曾在競選期間承諾限制性別肯定護理（gender-affirming care，幫助跨性別者肯定其性別認同的醫療護理）以及阻止跨性別者參與體育運動。