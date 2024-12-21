美國參議院通過新版臨時撥款法案　待拜登簽署生效

美國眾議院12月20日以大比數通過最新版本的法案，再交由參議院審議，法案在20日午夜限期屆滿後通過，預計總統拜登（Joe Biden）會在21日簽署，意味聯邦政府避過局部停擺厄運。



路透社和美媒20日報道，美國眾議院當日以366票對34票通過臨時撥款法案。該法案其實還須要在期限前獲參議院通過，以及總統拜登（Joe Biden）的簽署才能正式成為法律，避過停擺危機。

議案在參議院表決前，白宮表示有極高信心國會可以通過法案，行政管理預算局已暫停應對停擺的準備工作，而拜登會在21日簽署法案。

法案最新的內容似乎與候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入前的原方案類似，包括繼續向政府撥出資金至3月14日，並向農民和遭颶風吹襲的州提供援助，且沒有暫停或提高債務上限的條款。

2024年12月16日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園發表演說。（Reuters）

報道稱，眾議院民主黨人將舉行閉門會議審議最新法案。眾議員拜勞 (Ami Bera) 表示，他認為民主黨人會支持該法案，除非出現任何意外發展。

特朗普此前向共和黨人施壓，要求他們放棄與民主黨達成避免政府在假期前關閉的協議，並堅持要求共和黨領袖在議案中加入一項在他上任前暫停或提高債務上限的條款。

議案最終於19日以235票對174票遭到否決，逾30名共和黨眾議員與幾乎全部民主黨眾議員投下反對票。