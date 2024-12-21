澳洲維多利亞省恐怖食肉菌蔓延　專家：60歲以上長者風險最高

澳洲維多利亞省（Victoria）近年出現一種恐怖食肉細菌，感染者的皮膚會嚴重受損。英媒週六（12月21日）引述當地衛生官員警告，該病最近在全省蔓延，與墨爾本北部郊區Ascot Vale的病例有關，尤其60歲以上人群感染風險最高。



這種疾病又稱布如里氏潰瘍（Buruli ulcer），由潰瘍分枝桿菌引發。病人通常會先出現無痛腫塊或傷口，容易誤認為是被昆蟲叮咬，隨後會逐漸變成破壞性皮膚潰瘍。

英國《衛報》報道，該省首席衛生官考伊（Ben Cowie）警告該病的感染風險，表示全省病例都有所增加，不再局限於特定的沿海地區。

考伊還說，每個人都容易感染布如里氏潰瘍，但發生率在60歲以上的人群中最高。

「及時治療可顯著減少皮膚受損和組織損傷，並避免需要更強化的治療。潛伏期從4週到9個月不等。病變可能發生在身體任何部位，但以四肢暴露的部位最為常見。」

澳洲恐怖食肉菌的傳染方式仍是未知，但學者推測蚊子可能是傳播媒介之一。（Getty Images）

由於蚊蟲是可能的傳播媒介之一，考伊建議人們使用個人驅蟲劑，穿著輕便、寬鬆、淺色的衣服遮蓋身體，並避開蚊子多發區域或在叮咬高峰期到戶外。

截至17日，澳洲2024年迄今已通報344宗相關病例。