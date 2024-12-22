澳洲維多利亞省山火持續　焚超3萬公頃　當局憂或再肆虐數日

澳洲維多利亞省（Victoria）山火持續，這場大火自12月20日迅速蔓延，截至22日上午，火勢已擴大至超過3.4萬公頃（340平方公里），超600名消防員到場，數百居民撤離。國家消防局指火勢目前已經穩定，但還將持續數日。



澳洲近期天氣炎熱乾燥，並伴有強風。國家消防局（Country Fire Authority）副局長庫克（Gary Cook）指大火附近山區仍有大量樹木，擔憂救援在未來數日仍面臨較大挑戰。

維多利亞省管理緊急情況的國家控制中心（State Control Centre，SCC）官員Luke Heagerty則對今日救援行動表示樂觀，認為天氣利於消防員在遏制火勢方面取得進展。

圖為國家消防局2024年12月18日發布的圖片，其中顯示消防員將部份大火救熄。（國家消防局）

澳洲廣播公司 (ABC) 週六（21日）指，當局派出數百名消防員動用100多輛加油機和25架飛機，進行滅火工作。