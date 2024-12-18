澳洲華裔女棄屍案　台丈夫手機洩線索　警方疑二人因此事雙雙被殺

從中國移居澳洲多年的女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li）日前被發現陳屍悉尼機場附近的公園。



警方17日在周圍尋獲第2具遺體，推測可能是她的台灣丈夫陳嘉寶，且陳嘉寶的手機疑似在案發後被人使用過，目前正朝有針對性的謀殺案進行調查。

澳洲華裔女棄屍案 尋獲疑似台裔丈夫屍體 警方疑二人因此事被殺（01製圖）

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根據《衛報》報道，33歲的李卓君9日上午被人發現陳屍在悉尼機場附近一處公園的灌木叢內，屍體被塑膠包裹。警方17日在距離其遺體10米外溪邊的蘆葦叢中，發現另一具遺體，儘管嚴重腐爛無法立即辨識身分，但警方推斷很可能是李卓君的33歲台灣裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao "Rex" Chen）。

當地警官多赫蒂（Danny Doherty）表示，推測李卓君和陳嘉寶是在悉尼西部格林艾克（Greenacre）的住所遭謀殺後，於11月底被棄置在公園的灌木叢中：

目前我們認為這極有可能是一宗針對性的雙重謀殺案。

多赫蒂提出一條重要線索，就是這對夫妻有欠債，很可能是債務問題導致殺機。警方目前推測，至少有兩人參與了此案，嫌犯可能曾前往昆士蘭，隨後逃往海外。

多赫蒂透露，陳嘉寶的手機曾被取回，並在昆士蘭被人使用，而該使用者疑似與兩人的死亡有關，法醫正在對手機進行檢查。

多赫蒂也澄清了關於陳嘉寶可能涉嫌殺害李卓君的說法：

這顯然不是事實。

目前悉尼警方目前正與昆士蘭警方，以及中國內地和台灣的當局合作調查案情，並再次呼籲知情人士提供線索。

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