特朗普要求巴拿馬運河降低通行費　稱否則美國收回、不應交給中國

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，巴拿馬運河（Panama Canal）對美國海軍和商船收取「過高的價格和通行費」，他要求巴拿馬降低費用，否則將要求歸還運河給美國，還指運河不應由中國管理。



彭博社報道，特朗普週六（12月21日）在社交平台 Truth Social 發文說：「巴拿馬收取的費用太荒謬了，尤其是考慮到美國給予巴拿馬的非凡慷慨。這種對我們國家的徹底『敲詐』將立即停止。」

特朗普說：「這不是為了別人的利益而給予的，而只是作為我們和巴拿馬合作的象徵。如果這個慷慨捐贈的道德和法律原則沒有得到遵守，我們將要求巴拿馬運河全部歸還給我們。」

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

他也暗指這條運河有落入壞人之手的危險，稱運河不應由中國管理。

美國是巴拿馬運河最大的客戶，每年約有四分之三的貨物通過運河；中國是運河的第二大客戶，一間總部位於香港的中國內地公司控制運河附近五個港口中的兩個港口。

然而，長期乾旱阻礙運河在大西洋和太平洋之間運輸船隻的能力。

圖為巴拿馬運河港口景觀。巴拿馬運河是美國透過貨櫃船從亞洲進口車輛和商業貨物，以及出口包括液化天然氣等商品的重要水道。（Reuters）

白宮首席經濟顧問布雷納德（Lael Brainard）上週說，運河中斷運輸加劇供應鏈壓力，從而推高通脹。

巴拿馬運河管理局星期五（20日）說，在2024財年中，運河為巴拿馬國庫貢獻24.7億美元（約192億港元），這是連續第二年下降。

這條82公里長的運河，穿過中美洲地峽，由美國於1914年修建完成，但美國前總統卡特（Jimmy Carter）1977年簽署條約，於1999年將運河割讓給巴拿馬。特朗普稱此舉愚蠢至極。

巴拿馬駐華盛頓大使館沒有對此作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

