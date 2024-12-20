特朗普：倘不增購美國石油天然氣　將對歐盟加徵關稅

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月20日在社交媒體說，如果歐盟成員國不購買更多美國石油和天然氣，就要對歐盟加徵關稅。



路透社20日報道，特朗普當日在社交平台Truth Social上發文說：「我告訴歐盟，他們必須通過大量採購我們的石油和天然氣來彌補美國的巨大貿易逆差。不然的話，迎接他們的就是關稅。」

2013年11月11日，一名工作人員在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部，調整歐盟和美國旗幟。（REUTERS）

歐盟委員會尚未就特朗普的言論發表評論，他曾揚 言對大多數甚至全部進口商品徵收關稅，並強調歐洲數十年來與美國保持巨額貿易順差，必將為此付出沉重代價。

特朗普將在1月20日宣誓就職，開啟第二個總統任期。他已承諾對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅。

報道稱，大多數歐洲煉油廠和天然氣公司都是私營企業，除非當局實施制裁或關稅，政府無法決定這些公司的採購來源，而企業通常根據價格和效率來購買資源。

2024年12月16日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園發表演說。（Reuters）

俄烏戰爭於2022年爆發後，歐盟決定對俄羅斯實施制裁，並減少對俄羅斯能源的依賴，此後歐盟已大幅增加對美國石油和天然氣的採購。

美國對歐洲的原油出口量超過每天200萬桶，佔美國總出口量的一半以上，其餘則出口至亞洲。根據美國政府的數據，荷蘭、西班牙、法國、德國、意大利、丹麥和瑞典，是美國原油最大的進口國。

美國也是世界上最大的天然氣生產國和消費國，日產量超過1030億立方英尺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

