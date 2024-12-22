尹錫悅拒收法院文件　韓媒指彈劾審判停滯　政界：或想拖延至4月

韓國國會通過針對總統尹錫悅的彈劾議案後，由憲法法院決定總統去留，但據韓媒12月22日報道，尹錫悅方面一再拒收法院文件，也未提交代理人任命書，令彈劾審判程序陷停滯，當地政界質疑尹錫悅採取拖延策略，可能想把判決拖延至2025年4月憲法法院部份法官任期結束後。



韓媒《亞洲日報》報道，根據憲法法院相關規定，彈劾審判需要文件送達被告方，並獲得其回應後才可推進，如今彈劾審判程序已在12月14日啟動，但尹錫悅拒收文件下，程序陷停滯。

憲法法院分別在12月16日與17日把彈劾案決議書等文件送到總統秘書室和官邸，但卻因「收件人不在」等原因遭退回。

韓國光化門前有諷刺尹錫悅的公仔，掛滿鐵鏈鎖在籠內。（Reuters）

過去韓國前總統盧武鉉與朴槿惠先後面對彈劾案時，均無發生拒收文件的情況。

尹錫悅被指有意採取拖延策略，《中央日報》報道，政界認為尹錫悅試圖把彈劾判決拖延至2025年4月18日，即憲法法院兩位法官文炯培、李美善任期結束時，既因這兩人被視為傾向進步派，也因法院批准彈劾案需要至少6名法官贊成，法官數目減少將有利尹錫悅。

在寒冬下，韓國依然有大批示威者2024年12月21日出席集會，抗議總統尹錫悅（Reuters）

韓國憲法法院本由9名法官組成，但自10月17日有3名法官退任後，國會遲遲未能通過同意任命新法官的議案，目前法院僅有6名法官在任，有3名法官從缺，故此本已面臨「不完整」的問題。

韓國國會議員正有意加快程序，加快通過新法官的任命議案，目前執政黨提名一人擔任大法官、在野黨提名兩人。