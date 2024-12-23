反擊特朗普「收回論」　巴拿馬總統稱運河主權不容談判

針對美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）揚言「收回」巴拿馬運河，批評還運河由中國管理。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）於12月22日發聲明，重申該國擁有巴拿馬運河主權，稱中國未影響運河的管理。對於特朗普指責運河收費「非常荒謬」，穆利諾指費用的制定並非基於「一時興起」。



2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

穆利諾在聲明中強調，巴拿馬運河及其毗鄰區域的每平方米，將永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。對於任何否認這一事實的言論，他予以強烈譴責，並強調國民將為主權問題團結一致。

穆利諾稱，巴美兩國1977年簽訂的條約已經承認，巴拿馬擁有運河區的主權。美國並在1999年12月31日，將運河完全交還巴拿馬。他強調，如今運河在巴拿馬人自主管理下，已成為國家不可剝奪的重要財產，不受任何外國勢力控制。

圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

特朗普於21日表示，巴拿馬運河是「美國重要國家資產」，揚言美國將「收回」巴拿馬運河。他22日出席亞利桑那州的保守派活動也重申，美國在巴拿馬運河「被宰」，他不會讓運河落入「壞人之手」，並警告中國可能對該通道產生影響。

於2011年，特朗普受訪時曾稱，美國歸還巴拿馬運河「愚蠢」。同年巴拿馬首都巴拿馬城的市議會通過決議，將特朗普列為「不受歡迎人物」。