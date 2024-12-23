日媒：Google或遭日本監管機構判定違《反壟斷法》　料被勒令改善

日本公平貿易委員會（Japan Fair Trade Commission）準備宣布Google違反《反壟斷法》，命令這間科技巨頭停止與其網路搜尋服務相關的壟斷行為。



《日經亞洲》（Nikkei Asia）12月22日引述消息人士稱，預計日本競爭監管機構將認定Google違反日本《反壟斷法》。這項調查於去年10月啟動，若證實壟斷，Google將是第一間被日本勒令整改的美國公司。

據消息人士透露，Google涉嫌要求使用Android系統的手機廠家不僅要搭載應用程式商店Google Play，還要預載其瀏覽器Google Chrome。此外，Google還以不得搭載競爭對手的APP為條件，與合作廠商簽署分配利潤的合約，有妨礙競爭之舉。

Chrome目前是世界上使用最廣泛的網路瀏覽器，也是Google的支柱業務，它提供使用者的資訊可協助該公司更有效地定向推出廣告，以提高其利潤。