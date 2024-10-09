美國司法部考慮拆分谷歌　「全球搜索市場或將重塑」

在美國法院8月裁定Google違反反壟斷法後，美國司法部在當地時間10月8日提交的法庭文件中表示，正在考慮分拆Google作為反壟斷案的補救措施，以減輕Google壟斷在線搜索市場造成的傷害。一旦該措施最終落地，這將是美國反壟斷機構40年來執行的又一重大拆分案。



據彭博社8日報道，根據美國司法部最新提交的32頁的法庭文件，該機構正在「正在考慮採取行為和結構性補救措施」，以防止Google利用Chrome瀏覽器、Play應用商店和Android操作系統等產品，在Google搜索及其相關產品和功能方面，對競爭對手或新進入者形成優勢。

法庭文件還提到，Google通過其搜索引擎和AI技術在市場上形成了顯著的壟斷影響，限制了競爭對手的發展空間，且對消費者造成了潛在的不利影響。Google通過與其他科技公司簽訂非法分銷協議，使其搜索引擎成為智能手機和網絡瀏覽器的默認選項，藉此獲得規模和數據上的利益。

圖為2020年12月15日，美國華盛頓，美國司法部大樓外一面美國國旗正隨風飄揚 。（Reuters）

「十多年來，Google一直控制着最受歡迎的分銷渠道，競爭對手幾乎沒有動力爭奪用戶。」文件寫道，「徹底補救這些危害不僅需要結束Google今天對分銷的掌控，還需要確保Google無法控制明天的分銷。」

今年8月，美國法院裁定Google非法壟斷了在線搜索和搜索文字廣告市場。這一裁定被視為美國當局在挑戰大型科技公司市場主導地位方面的首個重大勝利。Google則表示將要上訴。

美國地方法官梅赫塔（Amit Mehta）在裁定中指出，Google僅在2021年就支付了263億美元，以確保其成為智能手機和瀏覽器的默認搜索引擎，並保持其市場主導地位。

2023年4月17日，德國漢諾威，圖為2023年漢諾威工業博覽會上展出的一個Google標誌。（Getty）

彭博社早前引述消息人士的話稱，在美國司法部看來，Google的壟斷對搜索引擎市場格局產生了重大影響，特別是不公平地傷害了競爭對手。在Google確立壟斷地位之前，有很多初創型企業都在嘗試做出更好的搜索產品來挑戰Google，但這些小企業根本不可能付得起高昂的市場營銷費用去和Google爭奪渠道。

《華爾街日報》在9日發表的文章中指出，美國反壟斷執法機構40年來從未拆分過任何一家公司，這種情況是否會被打破要看幾宗大案的判決，其中兩宗涉及Google。

美國大多數著名的拆分案都發生在20世紀初的反壟斷時代，當時標準石油、美國煙草公司和名為北方證券（Northern Securities）的鐵路托拉斯被拆分。

最後一樁重大拆分案發生在1984年，當時控制着長途和本地電話服務、壟斷電話設備市場的美國電話電報公司（AT&T）被拆分。這家電信公司當時並沒有坐等法官作出裁決，而是與美國司法部談判達成了拆分協議。

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