羅馬許願池重開 政府擬舉措管制人流維護秩序
撰文：官祿倡
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早前因污糟而須修繕的意大利著名地標「特雷維噴泉」（Trevi Fountain，又稱「許願池」）在歷經近3個月的清潔後，於12月22日重開。當地政府舉辦重開儀式，還新設排隊系統，防止人群大量聚集。
特雷維噴泉過去每日約有過萬名遊客參觀，羅馬市長今次來到重開儀式，表示將舉措防止大量人群聚集，旨在維護秩序。他隨後將硬幣擲入水池，象徵重開，他早前表示，正在考慮收取適度的入場費，以資助維護噴泉。
特雷維噴泉在修繕期間亦照常開放，不過水池在當時已被排空，且無噴泉觀賞，遊客須將硬幣擲入臨時設置的另一水池。
2025年是羅馬天主教的一個禧年（Jubilee year），作為慶祝佳節的一部份，當局花費32萬歐元（約265萬港元）修繕這建築，包括清除污垢與修復部份陳舊設施。
特雷維噴泉在1732年由教宗克勉十二世（Pope Clement XII ）委託建造，於1762年竣工。受1954年法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的歌曲及同名浪漫喜劇電影《羅馬之戀》（Three Coins in the Fountain）影響，遊客爭相仿傚劇中主角投幣許願。另一經典電影《羅馬假期》（Roman Holiday）也曾在許願池取景。
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