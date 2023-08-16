意大利再爆遊客離譜行為　女子「爬入羅馬許願池裝水」惹公憤

新冠疫情趨緩後各國迎來大量觀光客，雖然帶來經濟收益但也傳出多起旅遊亂象，繼先前英國遊客在羅馬鬥獸場外牆刻字的事件後，近期又有人目擊女性遊客無視規定、爬過意大利著名的噴泉「裝水」，整個過程被拍下並上傳社群後引來大量網友批評。



《紐約郵報》報道，一位名叫瓊斯（Lex Jones）的女子上個月前往意大利著名的地標「特雷維噴泉」（Trevi Fountain，又稱「許願池」），當時這座聞名國際的許願池周遭吸引大量遊客朝聖，沒想到突然有一名身穿藍衣的女子突然爬過噴泉的岩石、逕自走到池中央的流水處，更拿出一個水瓶裝水，隨後若無其事地返回。

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整個過程讓周遭遊客都看傻了眼，其中便包括拿起手機錄影的瓊斯，他回憶當下稱「到處都有標語說（爬進噴泉）是不被允許的，我當時心想：哇！這也太誇張了！接著便開始錄影」。

瓊斯拍攝的影片還包含一名警衛注意到上述女子離譜的行為後一邊吹哨、一邊怒氣沖沖地上前對質，當事女子從噴泉中央返回後似乎不覺得自己的行為有任何不對、不明白自己為何惹上麻煩。

此外，有關這名女子是否遭受拘留或罰款不得而知。

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特雷維噴泉由著名的意大利建築師薩爾維（Nicola Salvi）設計，1762年完成後成為羅馬最大的巴洛克式噴泉、也是世界上最著名的噴泉之一。據估計，每小時就有多達1200名遊客參觀這座噴泉，每年更吸引大約1050萬人朝聖。

事實上，有關觀光客破壞古蹟的事件近期不斷傳出，今年6月有一名英國觀光客在羅馬鬥獸場的牆上刻字，7月又有另一名17歲的瑞士女孩做出相同行為，本月也有一群德國年輕遊客在意大利北部推倒一座150年歷史的雕像，一再發生的破壞事件也引起意大利全國憤怒，官員更強調一定會讓其付出慘痛代價。

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