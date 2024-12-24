傳巴沙爾妻子欲離婚返英 俄克宮指報道不實
撰文：蕭通
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針對土耳其媒體報道，已流亡俄羅斯的前敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），其擁有英國及敘利亞雙國籍的妻子阿斯瑪（Asma al-Assad），正在尋求離婚並希望返回英國。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）12月23日否認相關報道，並否認巴沙爾在俄行動被限制，又或被凍結資產。
49歲的阿斯瑪1975年出生於英國，父母來自敘利亞，在倫敦西部的Acton長大。2000年，她辭去了投資銀行家的工作，嫁給了巴沙爾。
2011年，就在敘利亞民眾上街尋求推翻巴沙爾前幾週，《Vogue》雜誌刊登了一篇關於她的簡介，以「沙漠玫瑰」為題，將她描述為「最有魅力的第一夫人」，但文章未提及其丈夫被指殺害平民的行為，報道其後已被刪除。
雖然阿斯瑪在英國資產於2012年3月被凍結，但她保留了英國公民身份。本月早些時候，英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）表明不歡迎她入境，並重申她是受制裁人士，「在英國不受歡迎」。
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