教宗方濟各主持聖誕夜彌撒　呼籲勇於改變世界

教宗方濟各（Pope Francis）主持聖誕夜彌撒，同時開啟每25年一次的天主教聖年，呼籲人們鼓起勇氣讓世界變得更美好。



路透社報導，方濟各星期二（12月24日）在聖彼得大教堂主持莊嚴的聖誕夜彌撒，慶祝他任職以來的第12個聖誕節，並開啟2025年的天主教聖年。

天主教聖年，又稱禧年（Jubilee Year），被認為是和平、寬恕和赦免的時期，每25年舉行一次。 在這一年中前往羅馬的朝聖者可以獲得特殊的赦免，即赦免他們的罪孽。 這個禧年將持續到2026年1月6日。

儀式開始時，方濟各監督聖彼得大教堂一扇特殊的青銅鑲板「聖門」的開啟，這扇門只在禧年開放。 梵蒂岡預計明年羅馬將迎來約3200萬遊客，每天將有多達10萬名朝聖者穿過這扇門。

2024年11月24日，加沙，流離失所的巴勒斯坦人在雨後走到帳篷附近。(Reuters)

教宗說：「禧年號召我們進行精神復興，並致力於改變世界，對於那些背負不公平債務的貧窮國家來說，這是一個禧年； 對於那些被新舊奴隸制束縛的人來說，也是一個禧年。 」

法新社報導，他在佈道中也說：「我們想到戰爭、被擊斃的兒童、落在學校和醫院的炸彈。 」

教宗上周末譴責以色列襲擊加沙地帶造成兒童死亡的「殘酷行為」，遭到以色列指責「雙重標準」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

