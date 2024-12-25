澳洲悉尼雙屍命案新進展：台灣老公背景複雜有販毒前科

澳洲悉尼雙屍命案，當地警方披露更多案情細節，據警方報告，33歲台灣裔丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯，又譯陳嘉寶）依賴供應違禁藥物作為唯一收入來源，且具有「嚴重且複雜」的犯罪史，多年前亦曾因運毒而被捕、判刑；警方推斷，賭博成性的陳家寶積因欠高利貸巨額賭債，因而招致殺身之禍並牽連妻子。不過，他的妻子直到死前，對巨額賭債毫不知情。



澳洲悉尼先驅報（The Sydney Morning Herald）取得警方報告顯示，陳家寶於2020年在一次緝毒行動中被捕。他使用暱稱為「虎克船長」（Captain Hook）在一個名為「LeafedOut」的網站擔任運毒車手，服務頗受好評，卻也因此被臥底警察盯上。

當年7月，他因衝紅燈被警察截停，並在其車上和住所先後搜出大量毒品。警方調查結果指出，陳家寶當時正與車上一名女乘客從事毒品交易，但並非其妻子李卓君李卓君（Zhuojun "Sally" Li）。

澳洲警方指，陳家寶靠供應違禁藥物作為唯一收入來源，且具有「嚴重且複雜」的犯罪史，多年前亦曾因運毒而被捕、判刑。（網上截圖）

同年11月，陳家寶承認持有或供應大麻等7項罪名，被判12個月社區矯正令；2022年7月，他再度因提供毒品而被定罪，判處18個月的社區矯正令，今年1月才刑滿。

本月11日，來自中國內地的33歲李卓君（Zhuojun “Sally” Li）被發現陳屍悉尼機場附近瑟夫班克斯公園（Sir Joseph Banks Park），陳家寶的遺體17日其後在10米之外的一條小溪中尋獲。